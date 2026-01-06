Ziua Mondială a Orfanilor de Război: Peste 473 de milioane de copiii trăiesc în zone de conflicte

Ziua Mondială a Orfanilor de Război atrage atenția asupra situației dramatice a copiilor afectați de conflicte armate, în contextul în care peste 473 de milioane de minori trăiesc astăzi în zone de război, potrivit UNICEF.

Ziua Mondială a Orfanilor de Război este marcată în 6 ianuarie, fiind instituită de organizația franceză de utilitate publică SOS Enfants en Détresse. Scopul acestei zile este de a sensibiliza opinia publică cu privire la respectarea drepturilor copilului în zonele de conflict și de a încuraja sprijinul acordat copiilor rămași fără părinți din cauza războaielor.

Mai mult de unul din șase copii la nivel global trăiește în prezent în regiuni afectate de conflicte armate. Procentul copiilor expuși războaielor aproape s-a dublat în ultimele decenii, de la aproximativ 10% în anii 1990 la aproape 19% în prezent, pe fondul celui mai mare număr de conflicte de la Al Doilea Război Mondial încoace.

La nivel global, numărul orfanilor a crescut constant în perioada 1990–2001, atingând un vârf de 155,4 milioane în anul 2000. Ulterior, această cifră a început să scadă lent, cu o rată anuală de aproximativ 0,7%, astfel că în 2015 erau înregistrați circa 140 de milioane de copii orfani la nivel mondial.

Până la sfârșitul anului 2023, aproximativ 47,2 milioane de copii au fost strămutați din cauza conflictelor și violenței, iar datele preliminare din 2024 indică noi valuri de deplasări forțate, generate de intensificarea luptelor în regiuni precum Haiti, Liban, Myanmar, Palestina și Sudan.

Deși copiii reprezintă circa 30% din populația globală, ei constituie în medie 40% din totalul refugiaților și aproape jumătate (49%) dintre persoanele strămutate intern.

Foto credit: UNICEF