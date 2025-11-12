Ziua Mondială de luptă împotriva Pneumoniei 2025: Un apel global pentru salvarea copiilor

Marcată anual în 12 noiembrie, Ziua Mondială de luptă împotriva Pneumoniei atrage atenția asupra celei mai letale boli infecțioase la nivel global. Ediția din 2025 are ca temă „Supraviețuirea copiilor”, un apel pentru protejarea copiilor prin prevenție, vaccinare și acces la tratament.

Pneumonia rămâne una dintre principalele cauze de deces prin boli infecțioase la nivel mondial, provocând în 2023 moartea a peste 2,5 milioane de persoane, dintre care 610.000 de copii sub cinci ani, potrivit datelor Global Burden of Disease.

Specialiștii atrag atenția că această boală afectează în special copiii nevaccinați, persoanele vârstnice și pacienții cu boli cronice, mai ales în țările cu venituri mici și medii.

Aproximativ 60% dintre decesele infantile cauzate de pneumonie sunt legate de malnutriție, iar peste un sfert dintre decesele la adulții de peste 70 de ani sunt atribuite poluării aerului și fumatului.

Situația în România

Potrivit datelor UNICEF, în România se înregistrează într-un an aproximativ 2.200 de cazuri de pneumonie bacteriană la copiii sub cinci ani, ceea ce înseamnă 42 de cazuri pe săptămână.

Numărul estimat al deceselor cauzate de această boală este de 390 anual, adică opt copii pierd săptămânal lupta cu pneumonia.

Fiecare respirație contează

Pentru ediția din 2025, coaliția Every Breath Counts a ales tema „Supraviețuirea copiilor”, subliniind că niciun stat nu va atinge Obiectivul de Dezvoltare Durabilă privind supraviețuirea copiilor fără o strategie solidă împotriva pneumoniei – care să includă nutriție adecvată, aer curat, vaccinare completă și tratament accesibil.

Experții Organizației Mondiale a Sănătății cer acțiuni urgente la nivel global: extinderea accesului la vaccinurile esențiale împotriva Haemophilus influenzae tip b, pneumococului, rujeolei și tusei convulsive; formarea personalului medical pentru diagnostic precoce; asigurarea oxigenului medical în toate unitățile sanitare și monitorizarea echitabilă a accesului la îngrijiri.

Campania din acest an include mai multe inițiative internaționale: a cincea Conferință Globală pentru Ziua Mondială a Pneumoniei, lansarea unui raport privind vaccinul pneumococic, precum și proiecte dedicate accesului la oxigen medical în Zambia, Kenya, Malawi și Tanzania.

Foto credit: Pexels