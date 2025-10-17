Ziua Internațională pentru eradicarea sărăciei 2025: Sprijin și respect pentru familiile vulnerabile

Ziua Internațională pentru eradicarea sărăciei este marcată anual în 17 octombrie, pentru a reaminti nevoia unui efort global comun în lupta împotriva excluziunii sociale și a lipsurilor materiale.

Tema stabilită de Organizația Națiunilor Unite pentru anul 2025 este „Încetarea maltratării sociale și instituționale prin asigurarea respectului și sprijinului eficient pentru familii”. Aceasta subliniază că eradicarea sărăciei înseamnă mai mult decât creșterea veniturilor: presupune demnitate, sprijin real și politici care consolidează familia.

La nivel global, peste 690 de milioane de oameni trăiesc în sărăcie extremă, iar peste 1,1 miliarde se confruntă cu lipsuri multiple – de la acces limitat la educație, sănătate sau locuință. ONU atrage atenția că familiile sărace sunt adesea afectate de conflicte, crize climatice și inegalități sociale, fiind necesare politici bazate pe respect, solidaritate și cooperare.

Sărăcia în România

În România, 33,8% dintre copii se aflau în 2024 în risc de sărăcie sau excluziune socială, potrivit unui raport prezentat de organizația Salvați Copiii în 14 octombrie anul acesta. Procentul depășește media Uniunii Europene de 24,2%, iar în mediul rural situația este și mai gravă – 41,7% dintre copii se confruntă cu lipsuri majore.

De asemenea, 75,8% dintre copiii ai căror părinți au un nivel scăzut de educație sunt expuși riscului de sărăcie, comparativ cu doar 5,9% dintre cei ai căror părinți au studii universitare. România ocupă locul trei în UE în ceea ce privește rata sărăciei în rândul copiilor, după Bulgaria și Spania.

O zi cu semnificație globală

Ziua Internațională pentru eradicarea sărăciei a fost instituită de Adunarea Generală a ONU prin rezoluția 47/196 din 1992, inspirată de o manifestație desfășurată la Paris în 1987, unde peste 100.000 de persoane au afirmat că sărăcia este o încălcare a drepturilor omului.

De atunci, ziua de 17 octombrie reunește oameni din întreaga lume care își reafirmă angajamentul pentru o societate dreaptă și incluzivă, în care fiecare persoană și familie să poată trăi cu demnitate.

Foto credit: Pexels