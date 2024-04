Ziua Internațională a Romilor: Elevi români și romi au participat la ateliere organizate de Arhiepiscopia Sucevei

Sectorul Catehizare, tineret și educație pentru viață al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților a desfășurat luni un proiect catehetic dedicat Zilei Internaționale a Romilor.

Proiectul, intitulat „Tinerii Bucovinei, păstrători ai tezaurului strămoșesc și mănăstiresc”, a facilitat legarea de prietenii între elevii români și cei de etnie romă și s-a desfășurat sub forma unui parteneriat între Școala Gimnazială Nr. 1 din Suceava, Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu” din Fălticeni și Școala Gimnazială Gulia.

Elevii din Suceava și Gulia au participat la două ateliere – de cunoaștere și de lucru manual – desfășurate la Școala Gimnazială Gulia. Asistați și coordonați de elevii mai mari de la Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu” din Fălticeni, copiii au confecționat obiecte artizanale dedicare Zilei Internaționale a Romilor.

A urmat un program artistic oferit de elevii Școlii Gulia, care au prezentat dansuri și cântece tradiționale specifice comunităților rome din zonă.

Activitatea multiculturală de la Gulia s-a încheiat cu distribuirea darurilor din partea Arhiepiscopului Calinic al Sucevei și Rădăuților: icoana Învierii Domnului, iconițe și cruciulițe.

Întâlnire la mănăstire

Cea de-a doua parte a evenimentului a avut loc la Mănăstirea Probota, unde elevii de la Școala Gimnazială Nr. 1 Suceava și cei de la Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu” din Fălticeni, centru de tineret Ecclesia recent înființat, au poposit pentru câteva ore.

Prof. Cristi-Gabriel Hurjui, Consilier Eparhial la Sectorul Catehizare, tineret și educație pentru viață, a susținut o cateheză cu tema „Lemnul Sfintei Cruci”.

„Ne aflăm sub auspiciile Sărbătorii Sfintei Cruci, din Duminica a III-a a Postului Mare, de aceea, tot ceea ce a avut loc la Mănătirea Probota a fost pus sub semnul Sfintei Cruci și sub paza Sfântului Ierarh Nicolae, ocrotitorul acestui sfânt locaș, ocrotitorul copiilor”, a declarat consilierul eparhial.

Evenimentul de la mănăstire s-a încheiat cu o serie de cântări bisericești și pricesne specifice Postului Mare, interpretate de Sabina Holotă, elevă în clasa a X-a „Filologie” la Colegiul tehnic „Mihai Băcescu” din Fălticeni și de un grup de psalți condus de pr. prof Constantin Dan Magdalena de la Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sfântul Mitropolit Dosoftei” din Suceava.

Momentele artistice au fost urmate de ceremonia de decorare cu Ordinul Eparhial „Sfântul Ierarh Iacob Putneanul” a prof. Lucian Dimitriu, Inspector Școlar Județean pentru problemele romilor la Inspectoratul Școlar Județean Suceava.

Distincția acordată de Părintele Arhiepiscop Calinic a fost înmânată de Pr. Adrian Dulgheriu.

Toți cei prezenți au primit daruri și din partea obștii Mănăstirii Probota.

Proiectul catehetic „Tinerii Bucovinei, păstrători ai tezaurului strămoșesc și mănăstiresc” a ajuns anul acesta la a 8-a ediție.

Foto credit: Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților / Andrei Lazăr

