Ziua Internațională a Moașelor: Un milion de moașe în plus ar putea preveni două treimi din decesele materne

Marți marcăm Ziua Internațională a Moașelor. Cu acest prilej, Confederația Internațională a Moașelor transmite că un milion de moașe în plus ar putea preveni două treimi din decesele materne.

Lansată de Confederația Internațională a Moașelor la sfârșitul anilor 1980, această zi a fost marcată pentru prima dată în 1991.

La fiecare două minute, o femeie moare din cauza complicațiilor legate de sarcină sau naștere și în fiecare an, 2,3 milioane de nou-născuți mor în primele 28 de zile de viață, transmit reprezentanții breslei la nivel global.

Anul acesta, Confederația își propune să strângă un milion de semnături pentru acest deziderat, cu scopul de a promova mesajul și a determina politici publice care să sprijine această specializare, pentru a ajuta mamele și copiii nou-născuți.

Profesia moașelor în România

Anul acesta, Asociația Moașelor Independente din România organizează mai multe evenimente dedicate Zilei Internaționale a Moașelor.

Dacă în anul 1989 existau în România 12.479 de moașe, în 2006 au fost raportate doar 4.913, iar în 2023, erau mai puțin de 700 de moașe licențiate cu drept de liberă practică. Această stare de fapt a fost cauzată și de eliminarea, în comunism, a școlilor care formau această specialitate.

Profesia de moașă este autonomă și este caracterizată de către istorici ca o profesie cu un rol social important, indiferent de cultură sau de epocă.

În Europa, în special în țările membre ale Asociației Europene a Moașelor (EMA – European Midwives Association), rol acestei profesii este recunoscut oficial și consolidat prin politici clare și investiții constante în educație și practică.

