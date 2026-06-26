Ziua împotriva Abuzului și Traficului de Droguri: Provocările noi cer răspunsuri inovative

Vineri marcăm Ziua împotriva Abuzului și Traficului de Droguri, instituită în 1987 de Adunarea Generală a Națiunilor Unite. Oficiul Națiunilor Unite pentru Droguri și Criminalitate (UNODC) a ales ca temă în acest an „Probleme recurente, provocări noi, răspunsuri inovative”.

În ciuda campaniilor de conștientizare publică și de mobilizare a decidenților, „consumul global de droguri și numărul de substanțe disponibile pe piață au înregistrat o creștere în ultimele decenii”, avertizează reprezentanții UNODC.

Provocări

În prezent, după o dominație de un secol a heroinei pe piețele globale ilicite, au crescut producția și consumul de cocaină, precum și prezența drogurilor sintetice, cu costuri reduse de fabricație și risc scăzut de detectare.

Cel mai recent raport al Agenției UE pentru Droguri identifică drept o problemă majoră apariția de noi substanțe (cum ar fi canabinoizii semisintetici) asociate cu noi riscuri de sănătate încă insuficient înțelese.

Grupurile de traficanți de droguri apelează la inovații tehnologice pentru a viza noi segmente de public și pentru a se asigura că drogurile ajung tot mai ușor la consumatori.

Soluții

Ca răspuns la toate aceste provocări, campania din acest an va evidenția modul în care comunitatea internațională, guvernele locale și naționale, societatea civilă și publicul colaborează pentru a găsi soluții inovatoare.

Între măsurile propuse se numără campaniile de prevenție în rândul tinerilor, colectarea de date, sprijinirea măsurilor luate de justiție penală, plasarea noilor substanțe sub control internațional.

Statistici

Statistici globale arătau că în anul 2024 erau 331 milioane de utilizatori de droguri în lume, din care 63 milioane cu probleme de adicții și alte tulburări conexe utilizării. Cifrele sunt în creștere: raportul anual care estima cifrele din 2022 arăta 292 milioane de consumatori în lume.

Marea majoritate sunt bărbați, 62% în rândul utilizatorilor de amfetamine, 75% în rândul utilizatorilor de cocaină și 86% în rândul utilizatorilor de opioide.

Mai multe informații sunt disponibile în Raportul ONU referitor la droguri pentru anul 2026.

România

În prezent, principala agenție guvernamentală care se ocupă de gestionarea problemei drogurilor este Agenția Națională pentru Politici și Coordonare în Domeniul Drogurilor și al Adicțiilor (ANPCDDA).

„Problematica consumului de droguri nu mai poate fi privită doar ca o chestiune de ordine publică bazată pe sancțiuni, ci ca o provocare majoră de sănătate publică, care ne afectează pe toți. Oamenii caută ajutor atunci când se simt în siguranță, nu când sunt judecați”, transmite Alina Mirela Bocai, Secretar de Stat la ANPCDDA.

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Foto credit: Poliția Națională Spaniolă (10 tone de cocaină ascunsă în sare, capturate într-un port la Oceanul Atlantic)