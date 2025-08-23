Ziua Europeană a Comemorării Victimelor Stalinismului și Nazismului: Un avertisment pentru viitor

Ziua Europeană a Comemorării Victimelor Stalinismului și Nazismului este marcată anual în 23 august, pentru a onora memoria celor care au suferit sub teroarea comunistă, nazistă și fascistă.

Această dată marchează semnarea, în 1939, a Pactului Ribbentrop-Molotov – acordul dintre Germania (nazistă) și Uniunea Sovietică (stat comunist), document însoțit de protocoale secrete prin care s-au împărțit teritorii și popoare din Europa Centrală și de Est.

Pactul a deschis drumul către ocupații, deportări, războaie și crime împotriva umanității.

„Alianța între Hitler și Stalin nu doar că a dus la o serie de rapturi teritoriale, comise de URSS, dar mai ales a dat un imbold hotărâtor atacului Germaniei naziste asupra Poloniei, moment care a însemnat începutul celui de-al Doilea Război Mondial”, transmitea în 2022 Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc.

„Deplina compatibilitate ideologică și politică a celor doi dictatori a alimentat direct ideea nazistă a distrugerii evreilor din Europa, constituind totodată și începutul strategiei staliniste de eradicare a elitelor anticomuniste din teritoriile și țările aflate în sfera de interes sovietică.”

Istoria zilei

Ziua a fost instituită de Parlamentul European în 2008 și a fost marcată oficial pentru prima dată în 2011, la Varșovia, prin Declarația de la Varșovia, sub auspiciile Președinției poloneze a Uniunii Europene.

Rădăcinile acestei zile se regăsesc în Black Ribbon Day, un protest pașnic organizat în anii ’80 de refugiați din Europa Centrală și de Est, stabiliți în Canada.

Ei au mobilizat manifestații pe ambele părți ale Cortinei de Fier, pentru a denunța abuzurile regimurilor comuniste și a cere respectarea drepturilor fundamentale.

Punctul culminant a fost la 23 august 1989, când aproape 2 milioane de oameni au format un lanț uman de 675 kilometri lungime, care traversa Estonia, Letonia și Lituania – un act de curaj și solidaritate cunoscut sub numele de „Baltic Way”.

Acesta a fost un protest pașnic împotriva ocupației sovietice ilegale și, de asemenea, unul dintre primele și cele mai lungi lanțuri umane neîntrerupte din istorie.

În 1991, Țările Baltice – Estonia, Letonia și Lituania – și-au recăpătat independența, desprinzându-se de URSS, unde fuseseră înglobate în 1940, după semnarea Pactului Molotov-Ribbentrop.

Sursa foto: Cersipamantromanesc.wordpress.com