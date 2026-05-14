Ziua Copilului va fi celebrată la Huși prin jocuri, ateliere și activități recreative, în cadrul celei de-a 9-a ediții a programului eparhial „Bun venit copilărie!”. Evenimentul se va desfășura sâmbătă, 30 mai în curtea Catedralei Episcopale.

Organizatorii estimează participarea a peste 2000 de copii, majoritatea proveniți din medii defavorizate, selectați din mai multe parohii ale eparhiei, precum și beneficiarii centrelor de zi ale Asociației „Filantropia Ortodoxă”, precum și copii din municipiu.

Ediția din acest an poartă tema „Credință și tradiție prin ochii copiilor” și își propune să ofere participanților o zi dedicată bucuriei, creativității și comuniunii.

Programul se va desfășura între orele 10:00 și 15:00, copiii urmând să fie însoțiți de preoți și voluntari implicați în organizarea activităților și va include ateliere de pictură, muzică și șah, dar și activități recreative.

Activitatea este organizată de Episcopia Hușilor prin Asociația „Filantropia Ortodoxă” Huși, cu sprijinul autorităților locale.

Foto credit: Magnific