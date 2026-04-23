Zilele Porților Deschise la Banca Națională a României: Instituția celebrează 146 de ani de la înființare

Zilele Porților Deschise au fost inaugurate joi la sediul central din București al Băncii Naționale a României. Instituția celebrează 146 de ani de la înființarea instituției.

Vizitatorii vor putea participa la tururi ghidate gratuite, fără programare prealabilă, în intervalul orar 11:00–19:00 (ultima intrare la ora 18:00), la sediul din strada Lipscani. Un tur durează aproximativ 30 de minute și se desfășoară în grupuri de maximum 20 de persoane.

Potrivit organizatorilor, „pe parcursul vizitelor publicul va avea acces în cele mai spectaculoase spații ale Palatului Vechi al BNR, inclusiv la sala Consiliului de Administrație și cabinetul istoric al Guvernatorului”, dar și la Muzeul BNR, unde sunt expuse obiecte reprezentative pentru istoria instituției.

Totodată, vizitatorii pot descoperi evoluția monedei naționale prin expoziția „Banii ne vorbesc: istoria leului de la metal la polimer”, realizată în colaborare cu Monetăria Statului și Imprimeria BNR, și pot vedea lingouri din aur din rezerva internațională a României.

Evenimentul se desfășoară, în paralel, și în mai multe sucursale și agenții teritoriale ale BNR din țară, unde sunt organizate expoziții dedicate istoriei bancnotelor românești și tezaurului Băncii Naționale evacuat la Moscova în timpul Primului Război Mondial.

Manifestarea va continua în ziua de vineri. Publicul va avea ocazia să descopere patrimoniul istoric și cultural al băncii centrale.

Sursa foto: Agerpres / Alex Micsik