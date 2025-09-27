Zeci de copii și tineri au alergat la Crosul Brâncuși: În imagini

Crosul organizat de Parohia Brâncuși din Sectorul 6 al Capitalei s-a desfășurat sâmbătă în proximitatea lăcașului de cult.

Manifestarea sportivă a reunit zeci de copii și tineri alături de familiile lor. Crosul a fost organizat pe trei categorii: prichindei – 200 de metri, temerari – 900 de metri și family.

Participarea la curse s-a făcut pe baza unei donații de minim 20 de lei, făcută odată cu ridicarea numărului de concurs.

Toate fondurile strânse susțin atelierele parohiale pentru copii, care se desfășoară în fiecare duminică. Aici, cei mici găsesc prieteni, învățături, activități educative și un sprijin real pentru a crește frumos – în credință și în viață, transmite Parohia Brâncuși.

Evenimentul s-a aflat la a cincea ediție și până acum a adunat sute de copii și familii care au alergat pentru același scop, sprijinirea atelierele parohiale dedicate copiilor.

Parohia Brâncuși este situată în noul cartier bucureștean Brâncuși din Sectorul 6 al Capitalei și are hramurile Sf. Ioan Rusul și Acoperământul Maicii Domnului.

Comunitatea desfășoară numeroase proiecte caritabile, prin care sprijină educația copiilor vulnerabili social.

Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu