Arhimandritul Zaharia Zaharou a participat la sărbătoarea hramului unei mănăstiri din Alba Iulia

Arhimandritul Zaharia Zaharou, duhovnicul Mănăstirii „Sfântul Ioan Botezătorul” din Essex, a participat marți, împreună cu o delegație de la mănăstirea din Marea Britanie la sărbătoarea hramului Mănăstirii „Hristos Pantocrator” din Alba Iulia.

Sfânta Liturghie a fost oficiată în Biserica „Sfântul Mare Mucenic Mina” de Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, împreună cu un sobor de preoți și diaconi.

Înaltpreasfinția Sa a remarcat personalitatea duhovnicească a Arhimandritului Zaharia Zaharou, subliniind activitatea misionară a duhovnicului Mănăstirii „Sfântul Ioan Botezătorul” din Essex.

Arhiepiscopul Alba Iuliei a evidențiat, în predică, râvna Sfântului Mare Mucenic Mina în fața prigonitorilor: „Sfântul Mare Mucenic Mina îl sfidează pe păgânul dregător muritor, supunându-se lui Hristos, Împăratul Cel nemuritor, chiar dacă trebuie să îndure suplicii și, în cele din urmă, moartea sângeroasă prin decapitare”.

„Privind la el, să fim încredințați că, prin lupta cea bună putem atinge și noi ținta sfințeniei”, a subliniat ierarhul.

Scurt istoric

Biserica „Sfântul Mare Mucenic Mina” din incinta Mănăstirii „Hristos Pantocrator” este un lăcaș ridicat între anii 2015–2021 în stil românesc cu influențe brâncovenești.

În lăcașul de cult se află spre închinare icoana Sfântului Cuvios Paisie Aghioritul, adusă de la Mănăstirea Vatoped, precum și moaște ale Sfântului Vasile cel Mare și părticele din moaștele celor doisprezece Sfinți Apostoli.

