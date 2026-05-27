Pr. Dan Damaschin va dialoga cu tinerii la hramul celei mai vechi capele românești din Austria

Cea mai veche capelă românească din Austria, devenită recent parohie, își va serba hramul în weekendul care precede ziua de pomenire a Sf. Ioan cel Nou de la Suceava, ocrotitorul sfântului lăcaș.

Cu acest prilej, Pr. Dan Damaschin, preot misionar la Maternitatea „Elena Doamna” din Iași, va fi prezent la Viena, unde va dialoga cu membrii Asociației Tinerilor Ortodocși Români din Germania (ATORG).

Întâlnirile cu tinerii vor avea loc sâmbătă, de la ora 11:00, și apoi de la 18:00.

Programul include vernisajul unei expoziții caritabile de artă sacră în beneficiul lucrărilor misionare ale Asociației Glasul Vieții a Pr. Dan Damaschin și slujba de hram, oficiată duminică, 31 mai, de la ora 09:30.

Despre comunitate

Capela ocrotită de „Sf. M. Mc. Ioan cel Nou de la Suceava”, situată la adresa

Löwelstrasse 8, a fost amenajată în 1906 pentru comunitatea românească din Viena.

De-a lungul timpului, în ea au slujit patru patriarhi și s-au închinat Regele Carol I, Regina Maria și Principesa Ileana – viitoarea Monahie Alexandra. În perioada Primului Război Mondial, moaștele Sf. Ioan cel Nou de la Suceava au fost păstrate în această capelă.

Parohia „La Sfânta Înviere”, păstorită de Părintele Nicolae Dura, actualul vicar al Austriei, a funcționat aici până în 2003, când s-a mutat într-o nouă locație.

Începând din 1 decembrie 2024, în jurul vechii capele a fost înființată cea de a patra parohie ortodoxă română din Viena, păstorită de pr. Răzvan Gască.

