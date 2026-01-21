40% dintre copii nu ar spune părinților dacă sunt abuzați: Avertismentul World Vision România

World Vision România avertizează că 40% dintre copii nu ar apela la părinți dacă ar fi victime ale unui abuz, datele organizației indicând o reticență alarmantă a minorilor de a raporta situații periculoase, inclusiv din mediul digital, subliniază Agerpres.

Conform unui sondaj realizat de World Vision România, doar jumătate dintre copii ar apela la poliție în cazul unui abuz, iar numai unul din cinci minori ar contacta serviciile sociale de protecție a copilului.

Această reticență este explicată de faptul că mulți copii nu reușesc să identifice corect comportamentele abuzive sau evită să le raporteze din teamă, rușine ori din lipsa încrederii că vor fi ascultați și sprijiniți.

Semnale de avertisment pentru adulți

Potrivit organizației, adulții au un rol esențial în prevenirea abuzului și în sprijinirea copiilor vulnerabili. De cele mai multe ori, minorii nu cer singuri ajutor, iar schimbările bruște de comportament – retragerea, anxietatea, teama sau scăderea performanței școlare – pot fi semnale care nu trebuie ignorate.

„Protecția copiilor nu este opțională. Este o responsabilitate colectivă. Mediul online a devenit parte din viața copiilor, iar siguranța lor digitală trebuie tratată la fel de serios ca siguranța lor fizică”, a transmis Mihaela Nabăr, director executiv World Vision România.

Protecția copilului

părinți, De peste trei decenii, World Vision România desfășoară programe dedicate protecției copilului și pune la dispoziția publicului ghiduri gratuite pentru copii cadre didactice și jurnaliști , care oferă recomandări practice despre recunoașterea și prevenirea abuzului, inclusiv în mediul online.

Organizația reamintește că 119 este linia telefonică națională gratuită pentru raportarea cazurilor de abuz, neglijare, exploatare sau violență asupra copilului și face apel la implicarea activă a tuturor actorilor sociali pentru ca siguranța copiilor să devină o prioritate reală.

Foto credit: Pixabay