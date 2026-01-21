40% dintre copii nu ar spune părinților dacă sunt abuzați: Avertismentul World Vision România

World Vision România avertizează că 40% dintre copii nu ar apela la părinți dacă ar fi victime ale unui abuz, datele organizației indicând o reticență alarmantă a minorilor de a raporta situații periculoase, inclusiv din mediul digital, subliniază Agerpres.
Programul slujirii ierarhilor în Duminica a 9-a după Rusalii
Membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române vor sluji, în Duminica a 9-a după Rusalii, conform următorului program, transmis de eparhii prin intermediul Radio Trinitas: Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, va participa la Sfânta Liturghie oficiată…
Mitropolitul Antonie a încheiat vizitele în protopopiate întâlnindu-se cu clericii și autoritățile din raionul Hîncești
Mitropolitul Antonie al Basarabiei a încheiat vineri seria de vizite pastoral-administrative desfășurate în protopopiatele din Arhiepiscopia Chișinăului cu un ultim popas – în Protoieria Hîncești, unde s-a întâlnit cu clericii și autoritățile locale. Vizita a…
Mitropolitul Laurențiu: Postul adevărat începe în inima noastră
„Postul adevărat începe în inima noastră: prin lepădarea egoismului, prin biruirea patimilor, prin împăcarea cu semenii și prin redescoperirea bucuriei de a trăi în comuniune cu Hristos”, transmite Mitropolitul Laurențiu al Ardealului în mesajul adresat…
A început Pelerinajul Sfinților Nemțeni: Aproximativ 200 de tineri străbat sute de kilometri
110 tineri ieșeni au pornit vineri în Pelerinajul Sfinților Nemțeni, spre Mănăstirea Ceahlău din județul Neamț, pentru a participa la slujbele închinate sfinților nemțeni. Numărul total va fi de aproximativ 200 de participanți, care vor…
Românce în istorie: Regina Ana, forța discreției
Se împlinesc 10 ani de la mutarea la cele veșnice a Reginei Ana a României – decorată în război, soție de rege în exil și mamă a cinci prințese. Româncă prin adopție și destin, la…