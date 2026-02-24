Webinarii: Reprezentanții parohiilor din Italia învață să utilizeze materiale care consolidează caracterul copiilor

Aproape 100 de reprezentanți ai parohiilor românești din Italia au participat, în perioada 16-19 februarie 2026, la patru webinarii de informare și sprijin în utilizarea programului educațional „Pregătiți pentru viață”.

Programul, derulat în contextul Anului omagial al pastorației familiei creștine în Patriarhia Română, vizează consolidarea caracterului copiilor și adolescenților prin derularea de ateliere de lectură și alte activități de educație non-formală.

„Webinariile au avut o abordare practic-aplicativă, au prezentat modelul pedagogic și au clarificat modalitățile concrete prin care poate fi folosit programul Pregătiți pentru viață în lucrul cu copiii și tinerii din parohii”, a explicat lect. univ. dr. Oana Moșoiu, cadru didactic la Facultatea de Psihologie și Științele Educației a Universității din București și coordonator al formatorilor și facilitatorilor Asociației Life Learning Education.

În perioada următoare, webinariile de suport pedagogic vor continua în ritm bilunar, concentrându-se pe dezvoltarea aprofundată a unor tematici legate de consolidarea în rândul copiilor și tinerilor a atitudinilor și comportamentelor dezirabile în comunitate.

Sunt bineveniți participanți cu profil diferit: voluntari, preoți, cateheți, lucrători de tineret, dar și profesori din țară care doresc să-și mențină active cunoștințele și practica pedagogică legată de susținerea acestui program și opțional.

Materiale educaționale

Ca materiale de suport au fost prezentate patru dintre cele 13 cărți din colecția „Pregătiți pentru viață”. Cu ajutorul acestora, părinții, profesorii, lucrătorii cu tineretul din parohii pot derula ateliere de lectură, pot organiza mici secvențe de teatru, jocuri de rol, dezbateri și multe altele.

Colecția „Pregătiți pentru viață” a Editurii Life Learning Education include 13 cărți – dintre care au fost deja publicate patru – fiecare corespunzătoare unui an de studiu din cei 13 împărțiți în nivelurile de învățământ primar, gimnazial și liceal.

Cărțile abordează, pe înțelesul copiilor, preadolescenților și adolescenților, problematici de interes precum prietenia, anturajele și influența lor, valorile, provocările cu care tinerii se confruntă la școală, în familie și în comunitate.

În școlile publice din România există și o programă opțională pentru clasele pregătitoare – a VIII-a intitulată „Pregătiți pentru viață. Educație pentru viață și comunitate”, propusă de Asociația Life Learning Education, care a dezvoltat și un program de formare a cadrelor didactice pentru predarea acesteia.

Cărțile și programa opționalului „Pregătiți pentru viață” includ cea mai mare diversitate de tematici disponibilă într-un program educațional de limba română – de la Dezvoltare personală la Educație civică și Educație pentru sănătate. Tematicile sunt tratate în mod adecvat vârstei, cu scopul de a transforma copiii în adulți responsabili, integrați și rezilienți.

În Italia, cărțile Pregătiți pentru viață sunt disponibile prin departamentul Materiale al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei ([email protected]).

Foto credit: Episcopia Italiei