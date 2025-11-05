Vizită oficială la Parohia „Buna Vestire” din München: Aprecieri din partea Departamentului pentru Românii de Pretutindeni

O delegaț⁠ie a Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, condusă de doamna Cristina-Lavinia Arnăutu, director cu atribuții de secretar de stat, a vizitat duminică Parohia „Buna Vestire” din München, unde s-a întâlnit cu preotul paroh, cadrele didactice și copiii școlii parohiale.

Aflată pentru prima dată într-o vizită oficială în Germania, doamna director a fost impresionată de frumusețea bisericii maramureșene, dar și de activitățile educaționale și culturale care se desfășoară în comunitate.

Au avut loc discuții despre proiecte educaționale, inițiative culturale și modalități prin care parohia poate susține educația, credința și valorile comunității românești din orașul bavarez.

De asemenea, delegația a vizitat școala parohială, unde copii au participat la atelierele de Științe ale Naturii, Atelierul Creativ, precum și la cursuri de dansuri populare.

Doamna director a avut ocazia să întâlnească și membrii grupului „Hora”, Ansamblul de dansuri populare al parohiei, recent înființat.

„Ne bucurăm că valorile școlii, Bisericii și comunității românești din München continuă să fie unite prin respect, colaborare și dorința comună de a construi un viitor mai bun”, a declarat părintele paroh Alexandru Nan, protopop al Bavariei.

Foto credit: Parohia „Buna Vestire” din München