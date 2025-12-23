Violența împotriva creștinilor în Europa se menține crescută: între motivații, secularismul și extremismul radical de sânga

Centrul European pentru Drept și Justiție (ECLJ) și Observatorul Intoleranței și Discriminării împotriva Creștinilor în Europa (OIDAC) au publicat recent un raport anual care arată că infracțiunile de ură și violențele îndreptate împotriva creștinilor se mențin la un nivel ridicat în Europa.

Între motivații apar tot mai mult și cele ideologice, nu doar cele care țin de religie, cum ar fi radicalismul musulman. Astfel, se remarcă incidentele motivate de secularismul militant și de extremismele ideologice, inclusiv din zona stângii radicale.

Potrivit cercetării, în 2024 au fost înregistrate cel puțin 2.211 infracțiuni anti-creștine în 35 de state europene, dintre care 274 agresiuni fizice.

Raportul descrie o gamă largă de fapte: vandalizarea și profanarea bisericilor, incendieri, furturi de obiecte sacre, amenințări și agresiuni directe împotriva credincioșilor și clerului.

Este menționat și cazul unui creștin ucis la Lyon, în septembrie 2024, crimă care a trecut aproape neobservată de presă.

Autorii subliniază că nu este vorba de incidente izolate, ci de o tendință aflată în creștere în ultimii ani.

Dincolo de violențele fizice, documentul semnalează o marginalizare tot mai accentuată a creștinilor în spațiul public și profesional, prin restrângeri ale libertății religioase și sancțiuni sociale pentru exprimarea convingerilor. ECLJ constată lipsa unui mecanism european dedicat combaterii „creștinofobiei”, spre deosebire de alte forme de ură religioasă.

Raportul recomandă îmbunătățirea colectării datelor, recunoașterea oficială a creștinofobiei ca formă distinctă de intoleranță religioasă și consolidarea protecției juridice a libertății religioase.

Concluzia documentului este că, în contextul secularizării, creștinii au ajuns o minoritate în Europa, adesea cu mai puține drepturi și cu o protecție insuficientă.

Foto credit: Arhiva Basilica.ro / Raluca Ene