Vindecarea sufletească și trupească a pacienților, tema întâlnirii preoților din spitalele craiovene

Preoții care slujesc în spitalele din Craiova s-au întâlnit miercuri la Spitalul de Boli Infecțioase unde au discutat despre conlucrarea dintre cadrele medicale și preoți pentru vindecarea pacienților.

Tema întâlnirii a fost „Colaborarea dintre preot și medic pentru însănătoșirea sufletească și trupească a pacientului”. Evenimentul a debutat cu săvârșirea Tainei Sf. Maslu și a fost urmat de susținerea lucrărilor.

Părintele Daniel Mohanu, coordonatorul preoților din spitalele craiovene, a subliniat importanța abordării unui tratamentul integrat.

„Seminarul de la Craiova reprezintă prima etapă a unui program mai amplu, urmând ca întâlniri similare să fie organizate și la spitalele din Târgu Jiu și Băilești”, a declarat părintele Daniel Mohanu.

La seminar a participat și Dr. Amalia Romanescu, medic în cadrul spitalului, care a prezentat perspectiva medicului care colaborează cu preotul pentru binele pacientului.

