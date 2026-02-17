Viețile Sfintelor Femei Românce au devenit prilej de reflecție de Ziua Națională a Lecturii la Seminarul Veniamin Costachi

Elevii Seminarului Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț au marcat duminică Ziua Națională a Lecturii prin aprofundarea vieților Sfintelor Femei Românce.

Evenimentul a avut ca scop evidențierea valorilor morale, spirituale și sociale cultivate de femeile cu viață sfântă.

Inițiativa face parte din programul de mentorat desfășurat de Sectorul educațional al Arhiepiscopiei Iașilor.

Tinerii au citit și analizat fragmente din viețile Sfintelor canonizate recent de Biserica Ortodoxă Română, din care au descoperit exemple de credință statornică, curaj mărturisitor, milostenie și iubire față de Dumnezeu și semeni.

Activitatea a urmărit să evidențieze rolul lecturii în dezvoltarea personală și spirituală, prin dialog, empatie și reflecție. Ziua Națională a Lecturii a devenit nu doar un prilej cultural, ci și unul de aprofundare a istoriei și spiritualității românești.

