Vicariatul Ortodox Ucrainean: Mănăstirea „Nașterea Sf. Ioan Botezătorul” și-a sărbătorit hramul

Mănăstirea ucraineană „Nașterea Sf. Ioan Botezătorul” din Ruscova-Oblaz, Maramureș, și-a serbat luni ocrotitorul, conform calendarului nerevizuit.

Cu acest prilej, Sfânta Liturghie a fost oficiată de un sobor de 14 preoți din cadrul Vicariatului Ortodox Ucrainean, condus de pr. vicar Marius Lauruc.

Predica în limba română a fost rostită de pr. consilier Ioan Iurcea, iar în limba ucraineană a predicat părintele Marius Lauruc.

La finalul Sfintei Liturghii, biserica mănăstirii a fost înconjurată de o procesiune formată din tineri îmbrăcați în port popular, preoți și credincioși.

Starețul așezământului monahal, părintele Gurie Bocicorec, le-a mulțumit credincioșilor pentru participarea la sărbătoarea mănăstirii, oferind o agapă, după cum este tradiția.

Vicariatul Ortodox Ucrainean din România

Este o unitate administrativ-teritorială dependentă canonic de Patriarhia Română și dedicată credincioșilor ortodocși ucraineni care locuiesc în România. Aceştia participă la slujbe oficiate în limba maternă de preoți ucraineni sau vorbitori de limba ucraineană.

În prezent, Vicariatul are sediul în orașul Sighetu Marmației (ju­dețul Maramureș) şi îi cuprinde pe credincioșii din zona de nord a țării (Maramureș, Transilvania, Crișana, Banat) în total, aproximativ 30.000 de etnici ucraineni.

După 1989, prin Hotărârea Sfântului Sinod nr. 1432/12 februarie 1990, a fost re­înf­iinţat Vicariatul Ortodox Ucrainean.

Foto credit: Facebook / Vicariatul Ortodox Ucrainean