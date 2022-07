Via Transilvanica, unul din cele mai spectaculoase trasee din România, va fi inaugurat în toamnă

Lucrările la Via Transilvanica, unul din cele mai spectaculoase trasee din România, sunt aproape încheiate.

Turiştii se vor putea plimba pe acest traseu începând din ziua inaugurării, 8 octombrie 2022, care va avea loc la Alba Iulia.

Construcţia traseului a început în anul 2018 şi este un proiect al Asociaţiei Tăşuleasa Social. Acesta are o lungime de 1.400 de kilometri şi poate fi parcurs la pas, cu bicicleta sau călare.

Traseul se află între Putna și Drobeta Turnu‑Severin și este împărțit în șapte regiuni istoric‑culturale: Bucovina, Ținutul de Sus, Terra Siculorum, Terra Saxonum, Terra Dacica, Terra Banatica și Terra Romana.

„Via Transilvanica va fi finalizată în întregime, după patru ani jumătate de muncă asiduă, iar sărbătoarea grandioasă a întregului traseu va avea loc în forma unui „târg”: loc de întâlnire, schimb de experiențe turistice cu organizații, trasee, destinații turistice din toată țara și din toată lumea!”.

„Vrem să unim traseele și experiențele noastre, toți oamenii drumului, pe cei cu drag de țară și pe cei curioși să o cunoască pe data de 8 octombrie 2022, la Alba Iulia, acolo unde a început totul!”.

„Vă invităm să ne fiți alături la finalul epic al construcției „drumului care unește” care se va desfășura sub forma unui târg de drumeții și al unor evenimente festive și care va fi începutul unei noi ere turistice în domeniul drumețiilor din țară! Vom împărtăși experiențe, frumuseți și bunătăți locale și ne vom cunoaște cu toții sub semnul traseului de lungă distanță, Via Transilvanica!”, se precizează pe pagina de Facebook a Asociaţiei Tăşuleasa Social.

Drumul străbate zece judeţe: Suceava, Bistrița‑Năsăud, Mureș, Harghita, Brașov, Sibiu, Alba, Hunedoara, Caraș-Severin și Mehedinți.

Foto credit: bzi.ro

Urmăriți-ne pe Twitter: @AgentiaBasilica