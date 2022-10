Veșmântul Sfintei Parascheva ajunge la Mănăstirea Mono de sărbătoarea cuvioasei

Mănăstirea „Înălțarea Sfintei Cruci” și „Sf. Efrem cel Nou” din Mono, în provincia canadiană Ontario, se pregătește să găzduiască Veșmântul Sfintei Parascheva de la Iași în timpul sărbătorii cuvioasei, care are loc la mănăstire de vineri, 14 octombrie și până sâmbătă, 15 octombrie.

Decalarea sărbătorii pentru sfârșitul săptămânii este necesară, astfel încât pelerinii români din Canada să poată participa în număr cât mai mare.

Programul liturgic începe la miezul nopții dintre vineri spre sâmbătă cu Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași.

A doua zi, slujba Utreniei începe la ora 07:00 (ora locală) și continuă, de la 09:00, cu Sfânta Liturghie.

De la 11:00, părinții mănăstirii slujesc Taina Sf. Maslu, iar de la 12:30 are loc agapa de Ziua Recunoștinței (Thanksgiving).

Manifestările vor continua în a doua parte a zilei de sâmbătă, de la ora 15:00, cu o conferință online susținută de Părintele Mitropolit Serafim al Germaniei, Europei Centrale și de Nord și intitulată „Isihasmul românesc”.

Ziua se va încheia cu Acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași, oficiat de la ora 17:00.

Contact

The Orthodox Monastery Exaltation of the Holy Cross and St. Ephraim the New

308328 Hockley Rd., Mono, Orangeville, Ontario L9W 6N4

Tel.: (519) 942-3489

Email: holycrosso[email protected]

Website: monasterymono.org

Foto: Facebook / Holy Cross Orthodox Monastery – Mono

Urmărește-ne pe Telegram: t.me/basilicanews