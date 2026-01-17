PS Varlaam Ploieșteanul: Părinții pustiei și-au făcut din Fericiri un program de viețuire creștină

Episcopul vicar patriarhal Varlaam Ploieșteanul a oficiat sâmbătă Sfânta Liturghie la Biserica „Sf. Anton” – Curtea Veche, cu ocazia hramului. Vorbind despre viața monahală, ierarhul a subliniat că „părinții pustiei și-au făcut din Fericiri un program de viețuire creștină”.

Preasfinția Sa a prezentat legătura din Evanghelia citită la Sfânta Liturghie, care redă un fragment din Predica de pe Munte a Mântuitorului Iisus Hristos, și Sfântul Antonie cel Mare.

Asumarea Fericilor ca mod de viață a presupus „sărăcirea de bunăvoie, smerenia, viețuirea cu lacrimile pocăinței pentru partea cea trecută a vieții trăită departe de Dumnezeu, flămânzirea și însetarea după Dumnezeu, după Cuvântul Lui și după împlinirea voii Lui”.

Episcopul vicar patriarhal a evidențiat aspecte din viața Sfântului Cuvios Antonie cel Mare, amintind de alcătuirea primelor reguli de viețuire a monahilor în obște.

Cum putem urma Sfântului Antonie

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul a subliniat necesitatea mărturisirii a vieții creștine în societate contemporană.

„Chiar și mănăstirile au devenit din ce în ce mai misionare și o mulțime de creștini se întăresc în credință mergând în pelerinaje la aceste mănăstiri, sfătuindu-se cu părinții cu mare experiență duhovnicească și în felul acesta, și noi putem deveni în același timp ucenici ai Sfântului Antonie prin citirea scrierilor sale care se păstrează și ucenici ai marilor părinți din mănăstirile noastre”.

Ierarhul a amintit că o parte dintre părinții care au viețuit în mănăstirile noastre au fost trecuți în rândul sfinților.

„Au fost faruri călăuzitoare pentru poporul credincios în întunericul comunismului și au desfășurat o activitate pastorală și mărturisitoare misionară admirabilă”.

Recunoștință

La finalul slujbei, Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul i-a felicitat pe slujitorii lăcașului de cult pentru organizarea hramului și a transmis urări de bine enoriașilor.

„Dorim ca această zi de sărbătoare să vă aducă multă pace în suflet, multă bucurie, iar Dumnezeu, pentru rugăciunile Sfântului Antonie cel Mare, să vă dăruiască sănătate, să vă dăruiască un an plăcut Domnului, în care să viețuim potrivit voii lui Dumnezeu”.

Totodată, preotul Gheorghe Zaharia i-a mulțumit ierarhului pentru slujire și a amintit de binecuvântarea primită de la Dumnezeu prin prezența moaștelor Sfântului Cuvios Antonie cel Mare.

„După ce biserica aceasta a primit hramul Sfântului Antonie, a primit în dar și o icoană făcătoare de minuni care a fost aici și i-a chemat pe credincioși în permanență și le-a alinat toate suferințele și neputințele lor. Binecuvântarea aceasta a fost încununată în 2017, când prin binecuvântarea Preafericitului Părintele Patriarh Daniel, biserica aceasta a primit în dar un fragment din moaștele Sfântului Antonie cel Mare”.

Mai multe fotografii de la hram vor fi disponibile în secțiunea foto.

Biserica „Sfântul Anton” – Curtea Veche (Paraclis Patriarhal) este cea mai veche biserică din București, datând din 1559. Hramul istoric al sfântului lăcaș, dat de Domnitorul Mircea Ciobanul, este „Buna Vestire”.

La Biserica de la Curtea Veche erau unși domnitorii, astfel că în interiorul ei s-au înălțat rugăciunile lui Mihai Viteazul, Matei Basarab, Șerban Cantacuzino, Constantin Brâncoveanu și ale altor domni.

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Foto credit: Basilica.ro / Raluca Ene