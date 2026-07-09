Vacanța mare la muzeu: Copiii din Iași descoperă literatura română prin ateliere creative

Copiii și tinerii pot descoperi patrimoniul literar românesc prin ateliere interactive organizate până în 31 august la muzeele din rețeaua Muzeului Național al Literaturii Române Iași, în cadrul programului „Vacanța mare la muzeu”.

Activitățile combină vizite ghidate cu exerciții de scriere creativă, proiecte artistice, jocuri și povești interactive.

La Muzeul „Nicolae Gane” – Galeria Artei Ieșene, copiii pot afla despre viața scriitorului Nicolae Gane și activitatea sa de primar al Iașilor, inclusiv despre introducerea tramvaiului electric în oraș.

Un alt atelier este dedicat poetei Otilia Cazimir. Participanții vor descoperi obiecte care i-au aparținut scriitoarei, inclusiv jucării miniaturale realizate manual, pe care le vor reprezenta prin desen.

Povești și ateliere de limba franceză

Copiii cu vârste cuprinse între 9 și 13 ani sunt invitați la Bojdeuca „Ion Creangă”, unde vor imagina continuări ale „Poveștii lui Harap Alb” și vor învăța tehnici de scriere creativă.

Atelierul cuprinde discuții pe text și o vizită ghidată în muzeu. La final, participanții vor descoperi și continuarea poveștii realizată de scriitoarea Veronica D. Niculescu în cadrul proiectului editorial „Creangă 2.0”.

MNLR Iași organizează, în parteneriat cu Institutul Francez din România la Iași, și cluburi de vacanță pentru copiii cu vârste între 7 și 10 ani.

Prin jocuri de rol, proiecte artistice și povești interactive, participanții vor învăța primele noțiuni de limba franceză.

Programul „Vacanța mare la muzeu” se desfășoară până în 31 august 2026. Mai multe detalii pentru înscriere se găsesc aici.

Foto credit: Facebook / Muzeul Național al Literaturii Române Iași