Universitatea din Suceava introduce un master de Inteligență Artificială și Robotică Socială cu aplicații în sănătate

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV) va include în programul de studii, începând cu anul universitar 2026-2027, un master dedicat inteligenței artificiale și roboticii sociale cu aplicații în sănătate, a anunțat pentru Agerpres rectorul Mihai Dimian.



Cursurile se vor desfășura în limba engleză și vor fi organizate în comun cu două universități partenere: cea din Tours, Franța, și cea din Orebro, Suedia. Studenții universității sucevene vor avea stagii semestriale la cele două universități.

Rectorul a amintit că decizia a fost luată atât la solicitare angajatorilor din zonă, cât și în urma unei analize de nevoie făcute la Facultatea de Medicină și Științe Biologice a universității sucevene.

„Inteligența artificială este aplicată tot mai mult atât în zona de imagistică medicală, cât și în organizarea altor procese, cum ar fi zona de genetică, pe care o dezvoltăm intens la Suceava”, a explicat rectorul Mihai Dimian.

„În general, universitățile trebuie să pregătească nu doar pentru prezent, ci pentru ce se va întâmpla peste trei, patru, cinci ani de zile.”

Pregătiri pentru viitor

Universitatea dispune și de un laborator nou de calculatoare cuantice, realizat plecând de la această premisă.

„Momentan, în zona Sucevei, Botoșaniului, nu sunt folosite aceste calculatoare. La nivel internațional sunt, dar ne așteptăm că, în termen de cinci-zece ani, aceste calculatoare să fie folosite și în zona noastră. Drept urmare, dezvoltăm laboratorul și pregătim pentru viitor”, a mai spus reprezentantul instituției academice.

„Cred că această caracteristică a învățământului superior, poate nu este bine definită în România. Noi nu înțelegem în România că universitățile trebuie să fie incubatoare ale viitorului.”

Toți studenții universității, indiferent de domeniul studiilor, urmează și un curs de introducere în inteligența artificială și securitatea cibernetică.

