Universitatea de Muzică din București oferă pregătire gratuită pentru admiterea la specializarea Muzică Bizantină

Universitatea Națională de Muzică din București organizează sesiuni gratuite de pregătire pentru absolvenții de liceu care doresc să susțină admiterea la specializarea Muzică Bizantină, din cadrul Facultății de Compoziție, Muzicologie și Pedagogie Muzicală.

Potrivit instituției de învățământ, întâlnirile sunt programate în 14 martie și 16 mai în format online, iar în 21 martie, 25 aprilie și 9 mai în format fizic, la Universitatea Națională de Muzică din București.

Pregătirea este destinată viitorilor candidați la specializarea Muzică Bizantină și va include parcurgerea repertoriului interpretativ prevăzut în metodologia de admitere, precum și actualizarea cunoștințelor de teorie a muzicii bizantine, solfegiu și auz muzical.

Cursurile de muzică religioasă vor fi susținute de profesorul Nicolae Gheorghiță, împreună cu conferențiarul Gabriel Constantin Oprea și cercetătorul Cătălin Cernătescu. Mai multe detalii, inclusiv link-ul de acces la cursurile online, sunt disponibile aici.

Domeniu ofertant

Profesorul Nicolae Gheorghiță, prorectorul Universității Naționale de Muzică din București, i-a invitat printr-un clip video pe tineri să descopere oportunitățile oferite de această specializare.

„Sunt extrem de bucuros să vă invit la Universitatea Națională de Muzică din București, la specializarea Muzică Bizantină, pentru toți cei care vor să se specializeze în acest teritoriu atât de ofertant din punct de vedere muzical, spiritual și al cercetării”.

Imersiune în spațiul sacru

Profesorul universitar a subliniat că programul oferă studenților acces la patrimoniul muzical bizantin și la cercetare academică de specialitate, promițând o „imersiune într-un spațiu sacru al spiritualității bizantine, în care studenții noștri au oportunitatea să studieze manuscrise vechi, să intre în zona de artă și cultură a fostului Imperiu Bizantin și, mai ales, să cerceteze lucruri care n-au mai fost cercetate sau accesate, manuscrise, de sute de ani”.

„Oportunitatea pe care universitatea noastră o oferă studenților de la Muzică Bizantină este aceea că ei au șansa să aibă profesori fabuloși, oameni care au expertiză atât în zona cercetării, cât și în zona interpretării, să ajungă prin mobilitate la diferite instituții de specialitate din Europa”, a adăugat prorectorul Universității Naționale de Muzică.

Totodată, studenții vor avea ocazia să interpreteze muzică bizantină în cadrul unor ansambluri consacrate ale universității, precum corul Psalmodia sau formația de muzică veche Dimitrie Cantemir.

Înscrierile pentru studiile universitare de licență se vor desfășura în perioada 27 aprilie – 17 mai, iar probele de admitere vor avea loc între 10 și 17 iulie. Pentru programele de master, înscrierile sunt programate între 26 iunie și 2 iulie, iar examenele de admitere între 9 și 16 iulie.

Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu