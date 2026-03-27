Universitatea din București i-a acordat Anei Blandiana titlul de Doctor Honoris Causa într-o ceremonie desfășurată joi la sediul instituției academice.

La evenimentul au participat conf. univ. dr. Claudiu-Paul Buglea, Președintele Senatului Universității din București, prof. univ. dr. Marian Preda, rectorul Universității din București, și prof. univ. dr. Oana Fotache Dubălaru, decana Facultății de Litere a instituției de învățământ superior.

Poeta obține astfel recunoaștere „nu doar pentru valoarea unei opere literare de prim rang, ci și pentru dimensiunea civică și morală a unei personalități care a marcat decisiv cultura română și viața publică din România, o forță civică și un reper de conștiință în fața dictaturii”, au transmis reprezentanții universității.

Ana Blandiana este autoarea a 35 de cărți publicate în limba română și a peste 100 de volume apărute în 27 de limbi: poezie, proză, eseuri și literatură pentru copii.

S-a afirmat ca scriitoare într-un context marcat de cenzură și interdicții repetate în perioada comunistă, fără a-și pierde forța și impactul public.

După 1989, a devenit o voce esențială a societății civile, contribuind la reînființarea „PEN Clubului Român”, la crearea Alianței Civice și la realizarea Memorialului Victimelor Comunismului și al Rezistenței de la Sighet.

Foto credit: Facebook / Universitatea din București