Unitate prin cultură și istorie: Monede din Republica Moldova au fost expuse la Arad

O expoziție de monede comemorative din aur și argint emise de Banca Națională a Moldovei a fost deschisă luni la Palatul Cultural din Arad, potrivit Agerpres.

Evenimentul oferă publicului oportunitatea de a descoperi momente importante din istoria Republicii Moldova și de a reflecta asupra legăturilor de neam și credință dintre românii de pe cele două maluri ale Prutului.

Colecția de monede

Expoziția pune în valore pasiunea de o viață a colecționarului Petru Costin.

„Este o colecție rară, formată din 212 piese care surprind evenimente istorice. Cu alte cuvinte, este istoria Moldovei în monede emise de Banca Națională a Republicii Moldova”, a spus colecționarul.

Monedele aparțin Galeriei Colecțiilor „Petru Costin” a Raionului Ialoveni și Muzeului Vamal al Republicii Moldova.

Valoarea monedelor

Bogdan Blaga, directorul adjunct al Complexului Muzeal Arad, a explicat valoarea istorică și culturală pe care o au monedele.

„Fiecare piesă reflectă valorile culturale și tradițiile Republicii Moldova, prima astfel de monedă fiind lansată în anul 1996 pentru a marca cinci ani de la proclamarea independenței statului”, a spus directorul adjunct.

Vizitatorii pot admira monede dedicate unor personalități marcante și unor momente istorice. Printre seriile tematice se regăsesc „Personalități”, „Monumentele Moldovei”, „Aleea Clasicilor” și „Domni ai Țării Moldovei”.

Expoziția poate fi vizitată până în data de 22 ianuarie. Proiectul a fost realizat de autoritățile din Raionul Ialoveni și serviciile vamale din România și Republica Moldova.

Foto credit: Facebook / Complexul Muzeal Arad