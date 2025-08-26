Un dirijor cunoscut și o soprană de renume internațional sunt lectori la Tabăra de Muzică Psaltică de la Mănăstirea Arnota

Iubitorii muzicii bizantine sunt invitați să participe, în perioada 5–7 septembrie, la Tabăra de Muzică Psaltică organizată la Mănăstirea Arnota, județul Vâlcea. Aceștia vor avea parte de cursuri susținute de invitați de renume internațional.

Pe lista invitaților se numără: Constantin Răileanu, dirijor și fondator al Grupului Vocal „Anton Pann”, cercetător și profesor recunoscut în domeniul muzicii psaltice și vechi românești; Mirela Grădinaru, soprană de renume internațional, artistă a Operei Israeliene, cu un repertoriu impresionant pe scenele din Europa, Israel și cele două Americi.

Evenimentul se adresează tinerilor și adulților pasionați de muzica psaltică, absolvenți ai unui curs de nivel începători, oferind momente de rugăciune, studiu și comuniune, în mijlocul peisajului Munților Căpățânii.

Programul taberei:

cursuri de teorie și practică psaltică (nivel intermediar),

participare la slujbele mănăstirii,

drumeții și reflecții în natură,

întâlniri duhovnicești cu maicile din obștea mănăstirii.

Mănăstirea Arnota este ctitorie a Sf. Domnitor Constantin Brâncoveanu, fiind situată la peste 800 m altitudine și oferind totodată un spațiu cu o acustică aparte. Număr maxim participanți admis este de 30.

Înscrieri

Participanții care doresc să se înscrie o pot face accesând următorul link sau la numărul de telefon: 0748 352 802.

Foto credit: Freepik