Un copil ucrainean refugiat a fost botezat în Republica Moldova de Ziua Independenței Ucrainei

Un copil ucrainean refugiat a fost botezat duminică, de Ziua Independenței Ucrainei, la Biserica „Sfântul Cuvios Vasile de la Poiana Mărului” din Orhei, Republica Moldova.

Alexandru, stabilit în România de trei ani împreună cu bunica sa, a învățat limba română cu ajutorul profesoarei Ludmila Cogălniceanu, membră a echipei de suport psiho-emoțional Asistența pentru sănătate mintală și suport psihosocial MHPSS.

Centrul Social „Filantropia”

Centrul Social „Filantropia”, proiect al Parohiei din Orhei a fost inaugurat în luna august, în orașul Orhei din Republica Moldova, condusă de părintele Sergiu Aga.

Inaugurarea a avut loc în prezența a trei preoți, parteneri, colaboratori și beneficiari. Programul a inclus momente artistice susținute de Ansamblul „Haiduceii” și de tânăra interpretă Valeria Jioară.

Centrul găzduiește o serie de proiecte sociale, printre care Atelierul de croitorie și broderie „Datina”, Centrul de Educație și Învățare „INOVA SCHOOL”, Casa „Sf. Spiridon” pentru persoane fără adăpost și proiectul „Suport Integrat pentru Vulnerabili în Orhei” (SIVO), destinat sprijinirii femeilor și vârstnicilor în situații dificile.

De asemenea, sunt desfășurate activități de sprijin pentru refugiați din Ucraina, pentru care parohia a primit o scrisoare de recunoaștere din partea Președintei Republicii Moldova, Maia Sandu.

Parohia este ocrotită de Sfântul Cuvios Vasile de la Poiana Mărului și a trecut recent la calendarul revizuit.

Părintele Sergiu Aga deține funcția de Consilier Cultural al Arhiepiscopiei Chișinăului.

Cei care doresc să susțină activitatea Centrului pot contribui prin donații în conturile oficiale ale parohiei.

Parohia Ortodoxă Română „Sfântul Cuvios Vasile de la Poiana Mărului”

Or. Orhei, str. Dorobanţilor 79, R. Moldova – 3504

Cod fiscal: 1013620012185

Cont: MD92ML000000002251933406 – EURO/LEI MDA

Tel: +373 79707501

Foto credit: Biserica Românească din Orhei / Facebook