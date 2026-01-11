Un an de la întronizarea Preasfințitului Părinte Nectarie, primul episcop al Irlandei și Islandei

Duminică se împlinește un an de la întronizarea Preasfințitului Părinte Nectarie ca primul episcop ortodox român al Irlandei și Islandei. Data coincide și cu ziua în care ierarhul își serbează ziua de naștere.

S-a născut în 11 ianuarie 1980 la Vălenii de Munte, județul Prahova, din părinții Ion și Anișoara Petre. La Botez a primit numele Nicolae.

A studiat Teologia la nivel de licență, master și doctorat la Institutul de Teologie Ortodoxă „Saint-Serge” din Paris, Franța.

În 1996 s-a închinoviat la Mănăstirea Crasna, unde, în 2000 a primit tunderea în monahism și numele de Nectarie.

Între anii 2010 și 2017 a fost stareț al mănăstirii, realizând ample lucrări de renovare și modernizare.

Și-a susținut teza de doctorat în 2012. Realizată sub îndrumarea Părintelui Profesor Nicolas Ozoline, aceasta s-a intitulat Le sacrement de la pénitence – l’histoire du rite en Roumanie et sa théologie dans l’Eglise Orthodoxe („Taina spovedaniei – istoria dezvoltării rânduielii pe teritoriile române și teologia sa în Biserica Ortodoxă”).

Din octombrie 2017, a activat în Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Europei Occidentale: mai întâi ca exarh al mănăstirilor din eparhie, iar apoi, între 2020 și 2023, ca vicar eparhial.

În 18 martie 2018 a fost hirotesit arhimandrit de către Înaltpreasfințitul Părinte Iosif, Mitropolitul Europei Occidentale și Meridionale.

În 4 iulie 2023, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a ales Episcop vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Europei Occidentale. Hirotonia a avut loc în septembrie, la Catedrala Ortodoxă Română din Paris.

În 25 octombrie 2024, Preasfințitul Părinte Nectarie a fost ales de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române episcop al nou-înființatei Episcopii a Irlandei și Islandei.

A fost întronizat în 11 ianuarie 2025, în Biserica „Sf. Columba” a Parohiei Dublin II.

În prezent, ierarhul se concentrează pe extinderea și consolidarea comunităților din cadrul noii eparhii.

Foto credit: Fotomontaj Basilica.ro