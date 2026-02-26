Un an de Binele de știut matinal: Sinteza a ceea ce contează

În ultimul an, Agenția de știri Basilica ți-a pus la dispoziție, aproape în fiecare dimineață, sinteza a 5 știri esențiale publicate în ziua anterioară, reunită sub titlul „Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut”.

Lansat din dorința de a oferi un reper într-un flux informațional tot mai aglomerat, proiectul a devenit pentru mulți dintre cititorii noștiri un obicei zilnic.

Am redus la esențial

Formatul minimalist îți oferă posibilitatea să fii informat fără să fie nevoie să cauți prin multitudinea de informații existente pe internet. Includem nu numai știri din viața Bisericii, ci și informații din sănătate, cultură, educație, societate sau alte domenii de interes.

Până în prezent, au fost realizate 251 astfel de ediții pe site. Seria este disponibilă în variante specifice, ușor de parcurs, și pe platforme precum Facebook, Instagram și Threads, fiind distribuită totodată pe canalele de WhatsApp și Telegram, unde poate fi urmărită direct, fără a fi necesară accesarea site-ului.

Felul în care îți începi dimineața îți influențează întreaga zi

Dimineața, toți ne confruntăm cu creșterea bruscă a cortizolului, hormon asociat stresului. Alegând să-ți începi ziua cu Binele de știut, optezi pentru o informație echilibrată, și nu una negativă, care să-ți afecteze negativ starea de spirit.

Un singur minut de lectură poate însemna mai puțină risipă de timp și mai mult timp pentru ceea ce contează cu adevărat.

După un an, „Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut” nu este doar o rubrică, ci un exercițiu constant de discernământ informațional.