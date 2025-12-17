Catedrala Națională, cea mai vizualizată pagină Wikipedia în luna octombrie

Potrivit unei statistici publicate de Wikimedia, pagina Wikipedia despre Catedrala Națională a înregistrat aproape 86.000 de vizualizări în luna octombrie, devenind cea mai citită pagină a enciclopediei online în acea perioadă.

Interesul ridicat a fost generat de sfințirea picturii Catedralei Naționale, eveniment care a avut loc în data de 26 octombrie și care a atras atenția publicului din țară și din străinătate.

Conform aceleiași statistici Wikimedia, articolul dedicat Catedralei Naționale s-a situat în topul celor mai accesate pagini Wikipedia nu doar la nivel lunar, ci și în clasamentul anual, fiind inclus între primele 20 cele mai citite pagini ale anului 2025.

Luna subiectelor religioase

Un interes semnificativ a fost înregistrat și pentru Sfânta Cuvioasă Parascheva, a cărei pagină a fost accesată de aproximativ 74.000 de ori în luna octombrie, situându-se astfel în top 3 al celor mai citite pagini.

De asemenea, despre Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic, au citit 46.000 de persoane, clasându-se în top 5, iar pagina despre Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, a înregistrat aproximativ 31.000 de accesări, intrând în top 10 al lunii.

În același interval, pagina dedicată Preafericitului Părinte Patriarh Daniel a fost vizualizată de aproximativ 21.000 de ori, ceea ce a situat-o în top 20 al celor mai accesate pagini Wikipedia din luna octombrie.

Statisticile Wikimedia sunt realizate pe baza datelor de trafic ale enciclopediei online și oferă o imagine clară asupra subiectelor care au generat cel mai mare interes în rândul utilizatorilor pe parcursul anului.

Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu