Catedrala Națională, unul dintre cele mai vizitate obiective turistice din Capitală la final de an

Catedrala Națională este în această perioadă unul dintre cele mai vizitate obiective turistice din Capitală. Trinitas TV a stat de vorbă cu vizitatori proveniți atât din țară, cât și din străinătate, iar toți s-au declarat impresionați.

Încă dinainte de sfințire, reprezentanții industriei turistice au confirmat că acest obiectiv va fi inclus în circuitele oferite turiștilor din străinătate.

„Interiorul e foarte frumos, dar îmi place și exteriorul foarte mult”, a declarat un adolescent pe treptele edificiului. Tânărul s-a declarat impresionat atât de dimensiunea edificiului, cât și de pictura în mozaic: „Și picturile de pe tavan. Nu înțeleg cum au reușit să ajungă acolo!”

Alt tânăr a subliniat „energia pe care o emană și sentimentul acela de putere pe care mi-l oferă”.

„Magnifică”, a spus în engleză și o turistă din altă țară.

„Fantastică”, a confirmat alt tânăr, tot turist străin. „Nu-mi pot găsi cuvintele ca să o descriu. E foarte frumoasă, mă simt ca în rai.”

„Biserica este minunată, am simțit prezența lui Dumnezeu când eram în interior și auzeam în minte cuvintele pe care le spuneau martirii noștri când mureau pentru credință.”

Încă dinainte de sfințirea picturii în mozaic a Catedralei Naționale, reprezentanții Asociației Incoming România (AIR), care reunește peste cincizeci de touroperatori români specializați în primirea de turiști străini, au transmis pentru Mediafax că așteaptă cu deosebit interes intrarea acestui obiectiv major de interes național în fluxul turistic internațional.

„Suntem siguri că, după definitivarea detaliilor legate de vizitarea Catedralei – orar de vizitare, condiții de vizită, facilități pentru grupuri, mod de acces și de parcare autocare – acest obiectiv va deveni un punct de referință în vizitele turiștilor străini în București și noi, alături de toți colegii, îl vom prezenta și promova ca un nou simbol al destinației turistice România, între tradiție și modernitate”, a declarat Ovidiu Tudor, președintele AIR.

Catedrala Națională rămâne deschisă zilnic pentru vizitare până în data de 8 ianuarie 2026 – inclusiv, în intervalul orar 09:00-17:00.

Începând cu data de 9 ianuarie 2026, Catedrala Națională va fi închisă din nou pentru continuarea lucrărilor de instalații de la interior.

Foto credit: Arhiva Basilica.ro / Raluca Ene