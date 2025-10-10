Troițele din Șcheii Brașovului vor fi restaurate

Zece din cele 60 de troițe din Șcheii al Brașovului vor fi restaurate printr-un proiect finanțat din fonduri europene nerambursabile.

Consiliul Local Brașov a aprobat demararea lucrărilor de restaurare la finalul lunii septembrie, valoarea totală estimată a proiectului ridicându-se la 2,5 milioane de euro.

Troiţele care vor fi reabilitate sunt: Troiţa Căpitanului Ilie Birt, Crucea din Varişte, Crucea de la Stim, Crucea Musicoiului, Crucea de la Pietriş, Crucea de pe Coasta Prundului, Crucea de „La bisericuţă”, Crucea dreptăţii, Crucea junilor Albiori şi Crucea de pe Cacova. Nouă dintre acestea sunt declarate monumente istorice.

În Şchei sunt peste 60 de troiţe, mărturii ale vremurilor când brașovenii nu aveau biserici ortodoxe în care să se închine, adoptând obiceiul de a ridica troițe la intersecțiile drumurilor sau în curțile și zidurile caselor.

Troița din Cutun este cea mai veche care se păstrează; datează din 1292 și este o cruce de lemn acoperită cu șindrilă.

De asemenea, primarul municipiului, George Scripcaru, a anunțat că și Bastionul Postăvarilor intră în restaurare completă, cu finanțare europeană. „E unul dintre proiectele importante ale anului 2025, prin care readucem la lumină istoria, tradiția și valorile Brașovului”, a scris edilul pe Facebook.

Foto credit: Facebook / Troițele din Șcheii Brașovului