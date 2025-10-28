Trinitas TV anunță încheierea etapei a doua a proiectului „Medici români în Europa”

Trinitas TV, televiziunea Patriarhiei Române, a încheiat cea de-a doua etapă a proiectului „Medici români în Europa”, o inițiativă susținută de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni (DRP), informează un comunicat.

Derulat între iunie și octombrie 2025, proiectul a fost realizat în parteneriat cu Mitropolia Ortodoxă Română a Europei Occidentale și Meridionale, Episcopia Ortodoxă Română a Italiei, Episcopia Ortodoxă Română a Spaniei și Portugaliei și Asociația Medicilor Români din Italia.

Scopul principal al programului a fost creșterea vizibilității și relevanței asociațiilor medicale românești din diaspora, prin promovarea exemplelor de succes și a colaborării între profesioniști. Proiectul și-a propus să încurajeze medicii români care profesează în afara țării să se alăture structurilor asociative legale, pentru a-și putea reprezenta mai bine interesele și pentru a consolida legăturile din comunitățile lor.

Medici și …oameni

După ce în 2024, TRINITAS TV a adus în atenția publicului 12 medici români din Franța, Germania, Austria, Belgia și Monaco, ediția din acest an a extins proiectul către Italia și Spania. În cele mai recente episoade, telespectatorii au descoperit poveștile a 12 medici români care s-au remarcat prin profesionalism, dăruire și rezultate de excepție.

Acești specialiști nu doar că excelează în domeniile lor, ci și transmit un mesaj puternic de unitate și solidaritate către întreaga comunitate medicală românească din Europa: împreună pot fi mai puternici, iar vocea lor poate fi mai bine auzită atunci când acționează ca parte dintr-o structură organizată.

Prin intermediul emisiunilor și materialelor video realizate, românii din afara granițelor au avut acces la informații medicale valoroase, oferite direct de specialiști. Seria „Medici români în Europa (II)” a fost difuzată în fiecare vineri, de la ora 20:00, în luna septembrie, și în fiecare joi și vineri, de la ora 20:00, în luna octombrie, pe postul TRINITAS TV.

Invitații acestor emisiuni au fost:

1) Dr. Gheorghe Cerin, medic cardiolog, Institutul de Cercetare Clinică și Științifică San Donato – Milano, Italia, și președintele Asociației Medicilor Români din Italia;

2) Dr. Ema Radu, medic stomatolog, Cabinet individual de stomatologie, Roma, Italia;

3) Dr. Cristina Văduva, medic otolaringolog, Spitalul Universitar Getafe din Madrid, Spania;

4) Dr. Daniel Chereji, medic psihiatru, Spitalul de Psihiatrie al Fundației Sagrat Cor Martorell – Barcelona, Spania;

5) Dr. Florin Puflea, medic anestezie – terapie intensivă, Spitalul Dr. P Pederzoli – Verona, Italia;

6) Dr. Roxana Trifan, medic radiolog, Spitalul Santa Croce, Moncalieri – Torino, Italia;

7) Dr. Raluca Oancea, medic genetician, șefa Secției de Genetică Moleculară a Spitalului Universitar San Carlos din Madrid, Spania, membră a Societății Europene de Genetică Umană și a Asociației Spaniole de Genetică Umană;

8) Natalia Elinoiu, psiholog pediatru și psihoterapeut, Cabinet individual de psihopediatrie și psihoterapie în Rivoli -Torino, Italia;

9) Cosmin Ghircoiaș, psiholog, psihoterapeut și asistent medical ambulanță, Rivoli – Torino, Italia;

10) Dr. Ana-Maria Haută, medic stomatolog cu specializare în ortodonție, Cabinet individual de stomatologie în Roma, Italia;

11) Dr. Ana Maria Ioan, medic specialist terapie intensivă, Spitalul „Dr. Jiménez Días” din Madrid, Spania;

12) Dr. Anda Naciu, medic specialist endocrinologie și boli metabolice, Spitalul Universitar Campus-Bio din Roma, Italia;

Toate episoadele realizate în cadrul proiectului sunt disponibile spre vizionare pe platforma mediciromaniineuropa.trinitas.tv. Platforma găzduiește în prezent 23 interviuri cu medici din Franța, Germania, Austria, Belgia, Monaco, Italia și Spania.

Foto credit: Trinitas TV