Sf. Apostol Toma dorea propria experiență deplină, spune PS Varlaam Ploieșteanul

„Sf. Apostol Toma vrea propria lui experiență și o vrea deplină, să vadă cu ochii și să pipăie cu mâinile”, a spus Episcopul vicar patriarhal Varlaam Ploieșteanul, duminică, la Catedrala Patriarhală.

Preasfinția Sa a explicat că Toma a dorit să se încredințeze de învierea Mântuitorului Iisus Hristos nemijlocit.

Descrierea evenimentului în care Toma este chemat de Iisus Hristos, Cel înviat, să se încredințeze de cele petrecute i-a determinat pe creștini să îl numească „Toma necredinciosul”.

„Toţi ucenicii și-au exprimat îndoiala într-un moment sau altul. Petru, când a început să meargă pe apă către Iisus pe marea învolburată, când a simțit puterea vântului, s-a îndoit și a început să se scufunde. Tot el s-a lepădat de Hristos înainte de răstignire, văzându-L pe cel pe care l-a așteptat ca rege a lui Israel, zdrobit de suferințe”.

De asemenea, Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul a amintit că Maria Magdalena, deși a fost înștiințată de îngeri că Mântuitorul înviase, când se întâlnește cu El, crede că este grădinarul.

„Învierea lui Hristos este un lucru care copleșește toată mintea omenească. În general, noi când suntem martori la un eveniment excepțional – sigur că niciunul nu se poate compara cu învierea Mântuitorului Iisus Hristos de morţi – deși îl vedem sub observația propriilor noastre simţuri, zicem adeseori aşa ceva nu poate exista”.

Credința, dar de la Dumnezeu

Episcopul vicar patriarhal a subliniat că unul dintre darurile oferite de Dumnezeu omului când se naște este credința.

„Cunoașterea lui Dumnezeu sau primirea adevărului de credință care depășește limitele rațiunii noastre se face prin lucrarea Harului Duhului Sfânt”.

Preasfinția Sa a evidențiat că minunile sunt dovezi care întăresc credința în Dumnezeu și în atotputernicia Lui, „de aceea Mântuitorul fericește pe cei care n-au văzut și au crezut”, a explicat ierarhul.

Episcopul vicar patriarhal a spus că o credință puternică se poate cultiva printr-o inimă curată, în care să sălășluiască Duhul Sfânt.

„Obiectul credinţei noastre este vederea lui Dumnezeu, simțirea prezenței lui și pentru aceasta avem nevoie de o inimă pe care să o păstrăm curată”.

´Să aflăm credința cea adevărată

La finalul predicii, Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul i-a îndemnat pe credincioși să se întărească în credință prin experiența personală a Sfântului Apostol Toma.

„Să ne rugăm Bunului Dumnezeu să ne împărtășească și nouă Harul Duhului Sfânt, ca şi noi, în viața noastră, să experimentăm această realitate”.

„Să aflăm credința cea adevărată, să o mărturisim și să o cultivăm, știind că, potrivit cuvântului Sfântului Apostol Petru în prima sa epistolă sobornicească: răsplata credinței este mântuirea sufletului”, a încheiat ierarhul.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de Grupul psaltic „Anastasios”, dirijat de medicul neurochirurg Iustinian Simion.

Mai multe fotografii de la Sfânta Liturghie vor fi disponibile în secțiunea foto.

Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu