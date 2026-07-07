Tinerii ortodocși vâlceni au desfășurat activități pentru copiii din Tabăra „Oltenia de sub Munte”

Membrii Asociației Tinerilor Ortodocși „Sfântul Valentin” Vâlcea au desfășurat, în perioada 30 iunie – 5 iulie, activități educative, recreative și duhovnicești pentru copiii din Tabăra „Oltenia de sub Munte”.

Tinerii au participat la program la invitația Pr. George Adrian Vlaicu de la Parohia Momotești, coordonatorul taberei.

Pe parcursul celor șase zile, copiii au participat la ateliere duhovnicești și activități de dezvoltare personală, precum și la jocuri de echipă și concursuri de tip „vânătoare de comori”.

Programul fiecărei zile a început și s-a încheiat cu rugăciunea de dimineață și de seară.

Vizite culturale și educative

Participanții au vizitat Școala Militară de Subofițeri Jandarmi din Drăgășani, Muzeul Vinului și Mănăstirea „Sfântul Pantelimon”.

Activitățile taberei au urmărit dezvoltarea colaborării între copii și apropierea acestora de valorile credinței ortodoxe.

Tabăra „Oltenia de sub Munte” s-a încheiat prin participarea copiilor și a voluntarilor la Sfânta Liturghie.

Asociația Tinerilor Ortodocși „Sfântul Valentin” activează în cadrul Arhiepiscopiei Râmnicului. Membrii organizează tabere, pelerinaje și proiecte de muzică bisericească, participă la slujbe și se implică în acțiuni dedicate copiilor, tinerilor și persoanelor vârstnice.

Foto credit: Arhiepiscopia Râmnicului