Tinerii ortodocși de diferite naționalități s-au întâlnit la parohia românească din Lisabona

Tinerii ortodocși de diferite naționalități s-au întâlnit sâmbătă la Capela „Sfinții Mucenici Crispim și Crispinian” a parohiei românești din Lisabona.

Întâlnirea a debutat cu Sfânta Liturghie, urmată de o cateheză despre înțelegerea biblică a fericirii.

În cadrul catehezei, Inês Dubovici și João Galante au prezentat un studiu despre Fericirile evanghelice în traducere contemporană, realizat de trei dintre membrii grupului organizator, tineri ortodocși, actualmente studenți ai Facultății de Teologie a Universității Catolice Portugheze.

Participanții au vizitat Muzeul de Arheologie din Lisabona, situat pe locul mănăstirii rămase în memoria orașului drept Convento do Carmo, monument fondat în secolul 14.

Potrivit Episcopiei Spaniei și Portugaliei, întâlnirea se desfășoară de două ori pe an și își propune să contribuie la dezvoltarea sentimentului de apartenență la comunitatea de credință ortodoxă.

Planificarea activităților revine grupului informal Amigos Catequistas, iar organizarea evenimentului este asigurată de voluntari ai parohiei românești din Lisabona.

