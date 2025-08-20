Tinerii din Episcopia Daciei Felix au primit răspuns la întrebarea: Care este rolul duhovnicului în viața unei persoane?

Mai mulți tineri au participat marți la conferința cu tema „Păstorul sufletului meu – rolul duhovnicului în viața tânărului”, susținută în cadrul Taberei Bucuriei, organizată de Episcopia Daciei Felix.

Evenimentul s-a desfășurat în stațiunea Moneasa, fiind parte integrantă a programului formativ și duhovnicesc al taberei, potrivit Doxologia.

Scopul expunerii prezentate de părintele Marius Ciobanu de la Parohia „Sfântul Apostol Andrei și Sfântul Ierarh Nectarie” din Botoșani a avut drept premisă creșterea tinerilor în credință, comuniune și responsabilitate duhovnicească.

Sfat, ascultare și rugăciune

Părintele Marius Ciobanu a abordat rolul fundamental al duhovnicului în viața tinerilor din contemporaneitate, adesea puși în fața unor provocări și dileme existențiale.

Prin sfat, ascultare și rugăciune, duhovnicul devine o prezență vie și luminoasă în viața tânărului, oferind sprijin în procesul formării sale duhovnicești și în căutarea sensului autentic al vieții.

Tabăra Bucuriei reunește anual zeci de tineri români din Serbia și din România, oferindu-le un cadru propice pentru formare duhovnicească și activități recreative.

Foto credit: Episcopia Daciei Felix