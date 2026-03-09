Sute de tineri sunt așteptați la pelerinajul pe jos dedicat Maicii Domnului la Mănăstirea Nicula

Sute de tineri sunt așteptați să participe la cea de a 16-a ediție a „Pelerinajului Tinerilor pe Jos”, pe traseul Iclod – Mănăstirea Nicula, informează Radio Renașterea. Acest eveniment este dedicat Maicii Domnului, fiind în preajma praznicului Bunei Vestiri.

Pelerinajul va avea loc sâmbătă, 21 martie, și îl va avea ca invitat pe Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului.

Evenimentul este organizat în colaborare cu mai multe organizații de tineret, între care ASCOR Cluj și ATCOR Cluj, alături de Asociația Prietenii Bisericii Studenților, Liga Studenților Cluj, Colegiul Ortodox „Mitropolitul Nicolae Colan”, Facultatea de Teologie Ortodoxă și Asociația Elevilor Cluj. Pe traseu li se vor alătura și tineri din Gherla, Dej și Beclean.

Programul va începe la ora 11:30, la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, cu o rugăciune și binecuvântarea oferită de Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului. După acest moment, participanții vor pleca cu autocarele spre localitatea Iclod, punctul de start al pelerinajului.

Traseul pelerinajului

Drumul pe jos, de aproximativ 17 kilometri, va urma traseul Iclod – Livada – Gherla – Nicula. În jurul orei 15:30, pelerinii vor face o oprire la Biserica „Sfânta Treime și Sfinții Martiri Brâncoveni” din Gherla, pentru odihnă și masă.

Ultima parte a traseului va continua spre Mănăstirea Nicula, unde pelerinii sunt așteptați să ajungă în jurul orei 18:45. Aici se vor închina la icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului și vor participa la slujba Vecerniei. După cină, pelerinii se vor întoarce cu autocarele la Cluj-Napoca.

Organizatorii îi invită pe preoți să participe împreună cu adolescenții și tinerii din parohiile lor la acest pelerinaj, desfășurat sub ocrotirea Maicii Domnului și devenit, de-a lungul anilor, unul dintre cele mai importante evenimente de spiritualitate pentru tinerii din eparhie.

Foto credit: Mitropolia Clujului / Darius Echim