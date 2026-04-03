Tineri artiști ai noii generații își vor prezenta creațiile la Buzău, într-o nouă expoziție

Muzeul Județean Buzău va organiza vernisajul expoziției „Năzuința de zbor”, dedicată tinerilor artiști din noua generație, beneficiari ai programului de burse „Tinere Talente”. Proiectul este desfășurat în colaborare cu Fundația Regală Margareta a României.

Expoziția va reuni lucrări realizate de bursieri ai fundației, prin care se arată preocuparea noii generații pentru valorile culturale autentice, precum și potențialul lor creativ în domeniul artistic.

Inițiativa continuă colaborarea cu artista vizuală Ileana-Dana Marinescu, mentor în cadrul programului „Tinere Talente”.

„Conceptul expoziției Năzuința de zbor constituie o metaforă a aspirației umane către depășirea limitelor materiale și spirituale. Demersul expozițional subliniază, de asemenea, faptul că mentoratul artistic poate deveni o veritabilă scară a virtuților, prin care tinerii bursieri sunt sprijiniți să își dezvolte potențialul creativ”, se precizează într-un comunicat de presă al Muzeului Județean Buzău.

Programul vernisajului

Vernisajul va avea loc în data de 14 aprilie, la ora 17:00, în spațiul expozițional al Centrului Muzeal „I. C. Brătianu” din Buzău, în ajunul Zilei Mondiale a Artei. De la ora 18:00, tinerii muzicieni, bursieri ai programului, vor susține un recital de muzică clasică.

Expoziția va putea fi vizitată în perioada 14 aprilie – 14 mai, de marți până duminică, între orele 09:00 – 17:00 până la finalul lunii aprilie, respectiv între orele 10:00 – 18:00 în intervalul 1–14 mai. Accesul publicului va fi gratuit în ziua vernisajului.

Evenimentul va marca împlinirea a 130 de ani de la inaugurarea clădirii fostului spital „I. C. Brătianu”, în prezent transformată în centru cultural.

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