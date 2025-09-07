PS Timotei Prahoveanul a sfințit noua biserică a unei parohii ilfovene: A primit hramul Sf. Dumitru Stăniloae

Episcopul vicar Timotei Prahoveanul al Arhiepiscopiei Bucureștilor a sfințit duminică Biserica „Sf. Ioachim și Ana și Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae” a Parohiei Boltașu din localitatea ilfoveană Ștefăneștii de Jos.

Ierarhului i s-au alăturat în slujire părintele protoiereu Cristian Burcea de la Protopopiatul Ilfov Nord, ieromonahul David Gălbează de la Schitul Lacu din Sfântul Munte Athos, părintele lector Aurel Mihai de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București, preotul paroh Mitel Florea și alți clerici invitați.

Sfânta Liturghie

După slujba de sfințire a urmat Sfânta Liturghie, în cadrul căreia Episcopul vicar a vorbit despre iubirea nemărginită a lui Dumnezeu față de lume, după cum reiese din Evanghelia Duminicii.

„Căci Dumnezeu, ni se spune în versetul al 16-lea al capitolului 3: Dumnezeu așa a iubit lumea, încât pe Fiul Său Cel Unul-Născut L-a dat, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Nimeni nu mai face un asemenea gest. Iubirea față de copii a unui părinte adevărat nu poate fi înlocuită de nimeni niciodată”, a atenționat Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul.

Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor a subliniat că iubirea adevărată a unui părinte nu poate fi definită în cuvinte. „Însă această dragoste fără margini a lui Dumnezeu s-a arătat prin trimiterea în lume a Fiului Său cel Unul născut, care s-a jertfit pentru noi și pentru a noastră mântuire”.

„La poarta fiecăruia dintre noi bate iubirea lui Dumnezeu. Acea iubire nebună. Cuvântul acesta, rare ori folosit în scriptură, în acest sens, vrea să spună că este o iubire fără margini, nu o iubire fără minte, ci o iubire pe care nimeni nu va putea întâlni nicăieri decât în sânul Părintelui Ceresc”.

Sfânta Cruce – o profundă trăire

Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul a spus că Sfânta Cruce este și semnul împăcării noastre cu Dumnezeu, dar este și o profundă trăire, pentru că Crucea înseamnă altarul de jertfă, dar înseamnă și purtarea suferinței fiecăruia dintre noi.

„Fiecare dintre noi poartă o cruce sau mai multe și de aceea momentul acesta al Cinstirii Sfintei Cruci ne aduce aminte de faptul că Dumnezeu a venit din Cer și a arătat o iubire fără de margini, până la răstignire pe cruce”.

„Evanghelia de astăzi ne cheamă pe toți la urmarea lui Hristos, la înțelegerea unor cuvinte care sunt greu de înțeles și pentru noi, pentru fiecare dintre noi, chiar și pentru cei care mai citesc o tâlcuire sau care apelează la Părinții Bisericii, care în duh de rugăciune au descoperit mai mult decât înțelegem noi la prima lectură”.

La final, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul a precizat că Nicodim, cel căruia i s-a adresat Mântuitorul Iisus Hristos în Evanghelie, a renunțat la toate privilegiile lumii iudaice când a ales să îi urmeze Mântuitorului Iisus Hristos.

Diplome și distincții

Ctitorii și binefăcătorii noului lăcaș de cult au primit ordine și distincții de vrednicie din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel.

Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul a oferit părintelui paroh Mitel Florea rangul clerical de iconom stavrofor. Părintele protoiereu Cristian Burcea a primit Ordinul Mitropolitan „Sfântul Ierarh Neofit Cretanul” pentru clerici.

Anamaria‑Doina Oprescu, principalul ctitor al bisericii, a primit cea mai înaltă distincție a Bisericii Ortodoxe Române, Crucea Patriarhală pentru mireni.

Ordinul „Sfinții Împărați Constantin și Elena” pentru mireni a fost oferit primarului comunei Ștefăneștii de Jos, Virgiliu Mircea Daniel Gheorghiță. Iordan Birjaru și Mircea Popa au primit Ordinul „Sanctus Stephanus Magnus” pentru mireni. Prezbiterei Ileana Florea i‑a fost acordat Ordinul „Crucea Maria Brâncoveanu”. Consiliul local al comunei Ștefăneștii de Jos, Dan Tudoroiu și pictorul Ioan Dobrin Tcaciuc au primit Diploma Omagială a Anului 2025.

Epitropul Radu Radu și Consiliul parohial au primit Distincția de vrednicie cu chipul Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, iar Comitetul parohial a primit Distincția de vrednicie cu chipul Maicii Domnului.

