Tezaurul lui Mircea cel Bătrân, expus la Târgoviște: Peste 6.000 de monede scriu istoria fără cuvinte

Complexul Național Muzeal „Curtea Domnească” din Târgoviște a inaugurat luni o expoziție dedicată monedelor emise în perioada domniei lui Mircea cel Bătrân.

Tezaurul domnitorului, alcătuit din peste 6.000 de monede, a fost descoperit în anul 1963 de un localnic în zona Suseni, devenind una dintre cele mai importante piese ale patrimoniului local.

Alături de monedele de argint se regăsesc și piese aparținând unor conducători anteriori lui Mircea cel Bătrân, precum și monede străine.

„Avem monede de la Sigismund de Luxemburg, avem o monedă venețiană și o monedă sârbească. Deci, practic, avem un centru de putere la Târgoviște atestat prin cantitatea aceasta impresionantă de monede, care ne arată că orașul Târgoviște chiar era o așezare cu o importanță comercială”, a transmis muzeograful Irina Cîrstina pentru Agerpres.

Valoarea monedelor

O parte dintre monede îl înfățișează pe voievod atât în costum bizantin, cât și occidental: „Asta ne spune că suntem între două lumi. Suntem în tradiția aceasta a împăraților bizantini, că el apare cu o surcotă, îmbrăcat cu blana de hermină, cu o spadă, dar apare și în costum occidental, după moda cavalerilor apuseni”.

Pe lângă valoarea istorică, monedele sunt considerate adevărate documente ale epocii: „Pe o astfel de mică bucățică de metal găsim atâtea informații care, practic, de ce sunt importante? Pentru că e o istorie care nu mai poate fi modificată. Dacă ceea ce s-a scris sau anumite lucruri pot fi reinterpretate în fiecare epocă, moneda este un document autentic”.

Specialiștii consideră acest tezaur drept cel mai important descoperit vreodată la Târgoviște. Cu o greutate totală de aproximativ 2,9 kilograme, piesele oferă informații esențiale despre simbolistica, viața economică și identitatea politică a epocii lui Mircea cel Bătrân.

Expoziția capătă o semnificație aparte, deoarece anul acesta se împlinesc 640 de ani de la urcarea pe tron a lui Mircea cel Bătrân și 630 de ani de la prima atestare documentară a Târgoviștei.

Foto credit: Muzeul Municipiului București