Teolog erudit, Doctor Honoris Causa al Universității din București. Profesorul Hrisostom Stamoulis a trecut la Domnul

Hrisostom Stamoulis, profesor de Teologie Dogmatică și Simbolică la Departamentul de Teologie al Universității Aristotel din Salonic (Grecia) și unul dintre cei mai importanți teologi contemporani, a trecut la Domnul, luni, la vârsta de 61 de ani, în timp ce se afla la o conferință în Rodos, Grecia, a anunțat Orthodox News Agency.

Cadru universitar, dirijor și compozitor, profesorul Stamoulis a fost o personalitate marcantă a teologiei ortodoxe grecești și universale.

Biografie

Născut în 1964 la Chalkidiki, Grecia, Hrisostom Stamoulis și-a început studiile teologice la Universitatea Aristotel din Salonic, continuându-le ulterior la Belgrad (Serbia) și Durham (Anglia).

A fost profesor de Teologie Dogmatică și Simbolică la Facultatea de Teologie a Universității Aristotel din Salonic, unde a ocupat și funcția de decan al facultății.

Stamoulis a fost invitat ca profesor și conferențiar în numeroase instituții din Europa, Statele Unite și Orientul Mijlociu: Academia Teologică de la Moscova (Rusia), Seminarul pentru Teologie și studii religioase din Lund (Suedia), Institutul Teologic din Damasc (Liban), Colegiul Sfânta Cruce din Boston (SUA), Centrul pentru Studii Religioase de la Harvard (SUA), Departamentul pentru Istoria Artei și Arhitecturii, Harvard (SUA), Colegiul Ortodox Sârbesc „Sf. Sava” din Chicago (SUA).

Doctor Honoris Causa în România

În țara noastră, a susținut prelegeri ca invitat la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Marina” a Universității din București și la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” a Universității din Iași, contribuind la consolidarea legăturilor academice între teologia ortodoxă greacă și cea română.

Profesorul Stamoulis a primit titlul de Doctor Honoris Causa al al Universității din București – acordat pentru contribuțiile sale remarcabile în domeniul teologiei dogmatice și pentru promovarea dialogului interortodox. Acest titlu a fost o recunoaștere a activității sale ca profesor invitat la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Marina”.

De asemenea, profesorul Stamoulis a primit titlul de Doctor Honoris Causa al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași – oferit pentru aportul său la dezvoltarea studiilor teologice și pentru prelegerile susținute la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae”.

„Frumusețea sfințeniei”

În 2011, la Editura Basilica a Patriarhiei Române a apărut, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, volumul „Frumuseţea sfinţeniei”, al profesorului Stamoulis, traducerea din limba neogreacă fiind realizată de Nicuşor Deciu.

La vremea respectivă, cartea a fost descrisă drept „un eveniment unic în spaţiul editării de carte teologică din ţara noastră, în principal datorită originalității demersului teologic foarte cuprinzător, prin care autorul încearcă o sinteză diacronică a teologiei frumosului, dar totodată şi provocarea mediului cultural la o deschidere spre modul de existenţă divino-uman specific Ortodoxiei”.

Alte lucrări de referință:

Punți rupte. O introducere în fundamentalismul ortodox , Alhambra, 2021.

Am fost călcați în picioare. Eseuri despre auto-captivitatea Ortodoxiei , Atena, 2021.

„Ce caută vulpea în târg?” Eseuri despre dialogul Ortodoxiei cu politica, cultura și orașul , Atena, 2016.

Ca și cum aș fi fost un Străin și un Călător, sau Întruparea: Migrația iubirii , Atena, 2011.

Iubire și moarte. Un Eseu despre Întrupare , Atena, 2009.

Soția lui Lot și Teologia secolului XX , Atena, 2009.

Despre lumină . Energii personale sau fizice? , Salonic, 1999 și 2007.

Născătoarea de Dumnezeu și dogma ortodoxă. Studiu în învățătura Sfântului Chiril al Alexandriei , publicată la Salonic în 1996 și 2003.

Omagiul Ministerului Educației din Grecia

Minstrul Educației din Grecia, doamna Sofia Zacharaki, a deplâns trecerea la Domnul a reputatului profesor, dirijor și compozitor ortodox.

„Hrisostom Stamoulis a fost o personalitate spirituală remarcabilă, cu o influență internațională – un mare teolog care iubea armonia. Acest principiu străbate opera sa și este explicat de relația specială pe care o avea cu muzica, pe care a slujit-o cu aceeași pasiune și dragoste ca și teologia ortodoxă”.

„În calitate de decan al Facultății de Teologie și membru activ al organismelor internaționale și ecleziastice, a contribuit decisiv la cultivarea unui spirit deschis în cadrul comunității academice grecești și europene”.

„Relația sa cu Fundația de Burse de Stat a fost una specială, slujind-o cu un sentiment de responsabilitate și dăruire, sprijinind progresul științific și recunoașterea internațională a tinerilor oameni de știință greci. Familiei sale, colaboratorilor, colegilor și studenților săi le exprim condoleanțele mele sincere”, a menționat demnitarul statului grec.

Profesorul Hrisostom Stamoulis va fi înmormântat joi, la Salonic.

Foto credit: Hrisostom Stamoulis/The National Herald