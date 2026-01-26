PS Teofil Trotușanul: Fără familii unite nu există națiune puternică, iar fără conștiința unității naționale nu există viitor

„Fără familii unite nu există națiune puternică, iar fără conștiința unității naționale nu există viitor comun”, a subliniat sâmbătă Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul.

Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului a oficiat slujba de Te Deum la Catedrala Arhiepiscopală din Roman. Momentul a marcat împlinirea a 167 de ani de la Unirea Principatelor Române.

Unirea și familia

Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul a evocat evenimentul din 1859 și a arătat legătura care există cu tema familiei.

„Anul acesta, Sfântul Sinod al Bisericii noastre Ortodoxe a dedicat întreaga atenție familiei creștine. Familia nu poate trăi în pace și fericire dacă marea familie a neamului nostru nu este bine”, a explicat Preasfinția Sa.

„În această zi de sărbătoare națională, când se împlinesc 167 de ani de la Mica Unire, îndemn pe toți fiii și fiicele duhovnicești din Eparhia Romanului și Bacăului, români și creștini deopotrivă, să nu uite niciodată idealurile în care au crezut și pentru care au luptat părinții acestei națiuni”.

Manifestările s-au încheiat printr-un concert de cântece patriotice susținut de Corul „Diaconia” al Catedralei Arhiepiscopale din Roman.

Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului