PS Teofil de Iberia avertizează: Sfânta Cruce nu ne va apăra în chip magic, dacă viața noastră este contrară Evangheliei

Sfânta Cruce nu ne va apăra în mod magic, dacă viața noastră este contrară Evangheliei, a avertizat duminică, în Parohia „Sfânta Cruce” din Alcalá del Júcar – Casas-Ibáñez, Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia, Arhiereu vicar al Episcopiei Spaniei și Portugaliei.

În cuvântul rostit în cadrul Sfintei Liturghii, PS Teofil de Iberia a vorbit despre puterea Crucii, dar și despre responsabilitatea creștinului.

„Pentru creștinii dreptslăvitori, Sfânta Cruce este un tron al harului, de care ne apropiem cu evlavie pentru a primi ajutor și ocrotire în lupta noastră cu păcatul. Ea este, de asemenea, o armă nebiruită împotriva diavolului, în măsura în care și viața noastră este o viață de cruce”.

„Dacă ne facem semnul Sfintei Cruci, dar viața noastră este în contradicție cu Evanghelia, atunci Sfânta Cruce nu ne va apăra în chip magic, ci vom deveni mai degrabă o batjocură pentru demoni”.

„Fie ca vremea aceasta a Postului Mare să fie pentru noi toți un prilej de a deprinde o viață de cruce; o viață în care să luptăm până la sânge cu păcatul care ne împresoară atât de lesne; o viață în care să strălucească, încă din veacul acesta, harul și lumina învierii Domnului nostru Iisus Hristos”, a spus ierarhul.

PS Teofil de Iberia a slujit sâmbătă, în parohie și Taina Sfântului Maslu.

Foto credit: Episcopia Spaniei și Portugaliei

