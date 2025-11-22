IPS Teofan: Dumnezeu pătrunde în viața noastră prin rugăciunea cea din toată vremea și tot locul

„Dumnezeu pătrunde în viața noastră prin rugăciunea cea din toată vremea și din tot locul, adică prin gândul la Dumnezeu oriunde ne-am afla, orice am grăi, orice am gândi, toate făcute în legătură cu gândul la Dumnezeu”, a spus Mitropolitul Teofan vineri la Mănăstirea Peștera din județul Neamț.

Înaltpreasfinția Sa a oficiat Sfânta Liturghie la mănăstirea nemțeană cu ocazia hramului, sărbătoarea Intrării în biserică a Maicii Domnului.

Mitropolitul Moldovei și Bucovinei a subliniat că Dumnezeu vine în viața noastră prin starea de jertfă la care suntem chemați.

„Jertfa rugăciunii, jertfa postului, jertfa ascultării, jertfa nașterii de prunci, jertfa creșterii lor în frică de Dumnezeu și cu rușine față de oameni – toate făcându-se în duh de jertfă, iar prin aceasta Dumnezeu Se sălășluiește întru noi, căci mărturisește Sfântul Apostol Pavel: Nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine”.

„Această mare taină a prezenței lui Dumnezeu în viața omului a fost împlinită cu desăvârșire de Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, care L-a primit pe Domnul Hristos în pântecele său prin adumbrirea Duhului Sfânt, fiind pregătită în mod special pentru aceasta prin intrarea ei în templul din Ierusalim, clipă binecuvântată pe care o prăznuim și noi astăzi”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Teofan.

Mănăstirea Peștera

Aflată la aproximativ 7 kilometri de municipiul Piatra Neamț, Mănăstirea Peștera a fost înființată în anul 1993, inițial ca schit, iar în 2002 a fost ridicată la rang de mănăstire.

Biserica a fost sfințită în data de 13 septembrie 1997 de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, pe atunci Mitropolit al Moldovei și Bucovinei.

Foto credit: Doxologia / Mihail Vrăjitoru