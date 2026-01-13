Sf. Cuvios Teodosie, sărbătorit la Mănăstirea Zosin: Pocăința înseamnă nădejdea în Domnul

Sfântul Cuvios Teodosie, începătorul vieții monahale de obște, a fost sărbătorit duminică la Mănăstirea Zosin din județul Botoșani, care îl are drept ocrotitor.

Sfânta Liturghie a fost oficiată cu această ocazie de Episcopul vicar Nichifor Botoșăneanul al Arhiepiscopiei Iașilor.

Preasfinția Sa a vorbit despre chemarea la pocăință adresată de Mântuitorul Iisus Hristos la începerea propovăduirii.

„Pocăința înseamnă nădejdea în Domnul. Pocăiți-vă, căci s-a apropiat Împărăția Cerurilor înseamnă că Dumnezeu S-a apropiat de noi, S-a apropiat pentru ca noi să primim îmbrățișarea Lui. Să împlinim această chemare, să putem spune în inima noastră: Binecuvântată este Împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh”, a îndemnat ierarhul.

„Pocăința înseamnă să nădăjduim că pentru aceasta am fost chemați la viață, să fim fii ai Împărăției. Să nădăjduim că pentru aceasta a venit Domnul și a luat trup, ca să ne arate calea cea dreaptă și să ne arate că știe dorurile și alegerile noastre. Alegerea noastră este importantă și, cu fiecare alegere, ne schimbăm pe noi înșine, devenind mai apropiați de Dumnezeu”.

La final, arhimandritul Teodosie Pleșca, starețul așezământului monahal, a fost felicitat cu prilejul cinstirii sfântului ocrotitor.

Foto credit: Doxologia