Tema familiei creștine a fost evidențiată la Seminarul din Tulcea la sărbătoarea Sfinților Trei Ierarhi

Elevii de la Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Ioan Casian” din Tulcea și-au celebrat joi ocrotitorii spirituali printr-o manifestare cultural-educațională dedicată Sfinților Trei Ierarhi.

Evenimentul a cuprins prezentarea unor referate științifice care au evidențiat tema familiei creștine, momente artistice și o mini-expoziție de carte religioasă.

La festivitate a participat Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii.

Sfinții Trei Ierarhi și familia creștină

Preasfinția Sa a explicat importanța valorilor familiei creștine și a educației duhovnicești.

„Sfinții Trei Ierarhi provin din familii sfinte și sunt un exemplu pentru clerici și pentru credincioși și ne bucurăm de faptul că elevii seminariști au aplecare spre viața și opera lor”, a spus ierarhul.

Părintele Claudiu Avram, directorul Seminarului Teologic din Tulcea, a prezentat un referat despre contribuția Sfinților Trei Ierarhi la viața familiei creștine și la cinstirea femeii în Biserică.

„Viețile Sfinților ne arată că formarea lor duhovnicească începe în familie. În acest sens, grăitor, este exemplul Sfântului Vasile cel Mare, care a fost crescut și educat de mama sa, Emilia, de bunica sa, Macrina cea Bătrână, femei de mare profunzime duhovnicească”, a spus părintele profesor.

„De asemenea, scrierile Sfinților Trei Ierarhi arată importanța cinstirii mamei, a educației morale, cât și a responsabilității părinților în educarea copiilor”.

Programul a fost completat de corul instituției care a intonat mai multe cântări închinate Sfinților Trei Ierarhi.

