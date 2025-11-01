Te Deum la un secol de la întronizarea Patriarhului Miron Cristea: Prin lucrarea sa, Biserica noastră a pășit în modernitate

Episcopul vicar patriarhal Paisie Sinaitul a oficiat sâmbătă un Te Deum la Catedrala Patriarhală cu ocazia împlinirii a 100 de ani de la întronizarea primului patriarh al României. „Prin lucrarea Patriarhului Miron Cristea, Biserica Ortodoxă Română a pășit în modernitate, pregătită corespunzător pentru a-și desfășura misiunea sa evanghelică”, a subliniat ierarhul.

Preasfinția Sa a evocat personalitatea Patriarhului Miron Cristea, care a contribuit decisiv la înălțare prestigiului Bisericii noastre și a lăsat amintirea unui mare păstor de suflete, vizionar, patriot, diplomat și om de cultură.

Patriarhul Miron Cristea

Ceremonia solemnă de întronizare a primului Patriarh al României a avut loc în data de 1 noiembrie 1925. După acest moment a urmat reluarea imediată a discuțiilor pentru construirea Catedralei Mântuirii Neamului.

„Patriarhul Miron Cristea a fost primul care a sfințit crucea pe un loc pe care se dorea ridicarea mult doritei Catedralei a Mântuirii Neamului la baza dealului Patriarhiei”.

Preasfinția Sa a amintit mai multe realizări edilitare ale Patriarhului Miron Cristea desfășurate la Reședința și Catedrala Patriarhală, la numeroase biserici și mănăstiri. A mers în călătorii irenice, a înființat noi eparhii în țară și peste hotare, a înființat Institutul Biblic și de Misiune Ortodoxă, dezvoltând activitatea editorială și publicistică a Bisericii.

„În aprilie 1926 s-au făcut demersuri pentru înființarea unei Facultăți de Teologie la Chișinău, care și-a început cursurile la 8 noiembrie 1926”.

„Printre preocupările sale s-a numărat și diaspora română, între altele, achiziționând pentru Biserica Ortodoxă Română teren la Ierusalim și Iordan unde a construit câte un așezământ, fiecare cu biserica sa”, a spus ierarhul.

Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul a amintit și de faptul că Patriarhul Miron Cristea a ocupat și funcții în administrația de stat a României: A făcut parte din regența care a condus România după moartea Regelui Ferdinand și a condus guvernul țării între 1938 și 1939, când a trecut la viața veșnică.

Un reper important

Episcopul vicar patriarhal a spus că aniversarea unui secol de la întronizarea primului patriarh al Bisericii Ortodoxe Române este un reper important în istoria Bisericii noastre.

„Împreună cu recunoașterea autocefaliei în anul 1885, înălțarea Bisericii Ortodoxe Române la rangul de Patriarhie în anul 1925 au prilejuit de-a lungul anilor alte momente istorice cu semnificații deosebite pentru spiritualitatea și demnitatea noastră națională”.

Ierarhul a amintit de sfințirea picturii în mozaic a Catedralei Naționale săvârșită în data de 26 octombrie de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu și de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, împreună cu membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.

„Privind înapoi la acești o sută de ani, vedem atât o istorie bogată, cât și o moștenire spirituală frumoasă lăsată de înaintașii noștri – între care se distinge vrednicul de pomenire Patriarhul Miron Cristea”.

Centenarul Patriarhiei Române

Anul 2025 a fost proclamat ca Anul omagial al Centenarului Patriarhiei Române și Anul comemorativ al duhovnicilor și mărturisitorilor ortodocși români din secolul al XX-lea.

În acest context au fost organizate numeroase evenimente culturale care să marcheze împlinirea a 140 de ani de la recunoașterea autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române și a 100 de ani de patriarhat românesc.

În data de 4 februarie, data ridicării la rangul de patriarhie a Bisericii Ortodoxe Rămâne, a fost proclamată canonizarea celor 16 sfinți duhovnici și mărturisitori ortodocși canonizați în anul 2024. De asemenea, în luna iulie au fost canonizate 16 femei cu viață sfântă.

Sfințirea picturii în mozaic a Catedralei Naționale a reprezentat momentul central al serbării Centenarului Patriarhiei Române.

Foto credit: Ziarul Lumina / Mircea Popa